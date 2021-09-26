لتتألقي في أيام العمل.. إليك أسرار أناقة الفنانة “مي عمر”

تتميز الممثلة المصرية مي عمر بحضورها الجذاب في المناسبات كما في الأعمال التي تشارك فيها. فهي تتسم بجمال هادئ وتحرص على أن تكون إطلالاتها منسجمة معه. ولهذا تختار تصاميم بسيطة بتفاصيلها وفخمة بخطوطها العامة. واللافت أن الكثير من أزيائها التي تظهر في صور تنشرها على حسابها في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” تُناسب أيام العمل. ومن المفيد أن تطّلعي عليها لأنّك قد تستوحين منها بعض إطلالاتك اليومية أيضاً.

اختارت مي عمر التألق بزيّ أقرب إلى أزياء مُحبات ركوب الخيل. وارتدت جمبسوت خفيفاً باللون البيج الفاتح والهادئ الذي أظهر تناسق قوامها. وأضافت إليه حذاءً عالي الساق باللون البني وحقيبة باللون نفسه دائرية الشكل.

تُحب الممثلة الإطلالات الكلاسيكية، إلّا أنها غالباً ما تضيف إليها لمسة عصرية، فلإكمال هذا اللوك مثلاً نسّقت سترة باللون الوردي مع تيشيرت بأسلوب كاجوال عادي وسروال باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بحذاء أسود برّاق عالي الكعب وحقيبة مربعة الشعر من توقيع علامة فاخرة.

كعادتها أضافت مي إلى اللوك اليومي لمسة مميزة شكّلت علامة فارقة، فقد ارتدت سترة طويلة سوداء اللون مع قميص أبيض وسروال بني من الجلد بنقشة الأفعى، ونسّقت هذه القطع مع بعض الأكسسوارات منها سلسلة ذهبية وساعة وحذاء باللون الأسود اللامع عالي الكعب.

هذه المرة قررت الفنانة الظهور بالعباءة، إلّا أنها اختارتها بتصميم غير تقليدي، حيث تميّزت بقصة ضيّقة عند الخصر وباللون الأبيض مع أكمام واسعة ونقشات ورود متعددة الألوان. وحرصت على إضافة خصلات إلى شعرها لتُكمل المعنى الثقافي لهذا اللوك.

تُحب مي عمر الفساتين الصيفية الخفيفة. وهو ما يظهر من خلال الصور التي تنشرها على حسابها الخاص على “إنستغرام”. وفي هذه الصورة تبدو وهي ترتدي فستاناً بنقشة جلد الفهد المزركشة مع حزام في الوسط يظهر نحافة خصرها. وزيّنته بحقيبة بتصميم أنيق وبسيط. فما رأيكِ أن تعتمدي إحدى هذه الإطلالات في يومياتك؟ لك الخيار بحسب أسلوبك وشخصيتك.

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