التونسي مكرم العكروت يفوز بجائزة “أفضل باغيت في باريس”

فاز الخبّاز مكرم العكروت (42 عامًا) من معتمدية مطماطة بولاية قابس التونسية، بمسابقة “أفضل باغيت في باريس”، لسنة 2021، مستلماً بذلك مهمة تحضير وتقديم خبز الباغيت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة عام.

وشهدت مسابقة هذا العام، قبل إعلان النتيجة، تنافس أكثر من 170 خبازاً باريسياً، للظفر بجائزة أفضل صانع خبز باغيت في المدينة، من أصل 1107 خبازين.

وقال العكروت في تصريحات صحفية بعد فوزه بالجائزة: إنه فخور بنفسه، ويجب أن يكون على المستوى المطلوب مع الأشخاص الذين سيأتون إلى الإليزيه لتذوق أفضل خبز باغيت في باريس.

ويعمل ابن ولاية قابس، منذ 19 عاما في فرنسا بعد مغادرته تونس، ويدير مخبز “لي بولانجيه دو رويي” الذي يقع بالدائرة 12 في العاصمة باريس.

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