تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مفيدة وعملية سوف تعتمد عليها يومياً!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Vocabulary قاموس مميز

هو قاموس مميز للغة الإنجليزية يتيح لك التعرف على معاني الكلمات المختلفة، ويعرض لك صور للكلمات مع إمكانية حفظ الكلمة من خلال الألعاب. عن طريق التطبيق يمكنك بسهولة حفظ واكتساب المغردات اللغوية الإنجليزية وتعلم اللغة بسرعة.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق PodU – بودكاست عربي

البودكاست هو حلقات صوتية يتم بثها عبر الإنترنت لتكون متاحة للاستماع إليها في أي وقت. تطبيق PodU يوفر لك كافة برامج البودكاست المتاحة باللغة العربية مع إمكانية الاستماع إليها وتحميلها والاشتراك في البرامج وعرض الاقتراحات وغير ذلك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Productive لبناء عادات جيدة

هو تطبيق مخصص لزيادة الإنتاجية وبناء روتين يومي مميز من خلال إتباع عادات جيدة على مدار اليوم وتتبع مدى التزامك بها وتذكيرك بها. التطبيق يتمتع بواجهة استخدام سهلة ويساعدك على الوصول لأهدافك.

السعر : مجّاني

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تطبيق JEFIT للتمارين الرياضية

هو تطبيق مخصص لهواة التمارين الرياضية يساعدك على عمل خطة للتمارين الرياضية المختلفة في صالات التمارين المخصصة أو في البيت مع إمكانية تتبع تقدمك في التمارين وإرشادك أثناء أداء التمرين بالرسومات المتحركة والفيديو.

السعر : مجّاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Cronometer تتبع ما تأكل!

هو تطبيق يساعدك على تسجيل ما تأكل من أطعمة ومشروبات ويحدد القيمة الغذائية لها ومكوناتها والسعرات الحرارية بها، يساعدك التطبيق إذا كنت ملتزماً بحمية غذائية لإنقاص وزنك أو زيادة الكتلة العضلية مع التمارين الرياضية وغير ذلك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Busuu لتعلم اللغات

هو تطبيق مهم يساعدم على تعلم اللغات المختلفة (نحو 12 لغة منها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ولغات أخرى) بطريقة سهلة وممتعة ومن خلال دورات مصممة خصيصاً للانتقال بك من المستويات الابتدائية إلى المتقدمة.

السعر : مجّاني