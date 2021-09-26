ماجستير البُن.. أول دورة في إيطاليا لإعداد وتقديم القهوة

أعلنت جامعة فلورنسا الإيطالية، عن تقديم دورة ماجستير هي الأولى من نوعها في كل ما يتعلق بالقهوة، وستكون الدورة في نسختها الأولى باللغة الإيطالية مع عزم الجامعة تقديمها باللغة الإنجليزية.

َويستعد 24 طالباً من طلاب الدراسات العليا لبدء الدورةَ التي من المقرر أن تستغرق 9 أشهر على الأقل، بداية من يناير 2022.

ويهدف ماجستير القهوة، حسب الجامعة الإيطالية، إلى اكتساب المعرفة العلمية والنظرية لثاني أكثر المشروبات شعبيةً في العالم.

بدوره قال رئيس قسم الزراعة والغذاء والبيئة والغابات بالجامعة فرانشيسكو غارباتي بيغنا: “إن مقرر الدورة سيتناول، جوانب صناعة القهوة كافة، منذ استخراجها مروراً بتحضيرها وحتى تقديمها”.

وتعدُّ إيطاليا، ثاني أكبر مستورد لحبوب البُن الأخضر أوروبياً، بعد ألمانيا، وتشتهر مقاهي إيطاليا بمشروب “الإسبريسو”، وتغنّى الكثير من الفنانين الإيطاليين، على مدى عقود بالقهوة، خاصة “الإسبريسو”.

وتنتشر العديد من العلامات التجارية لأصناف البُن الإيطالي، في ليبيا، مثل “فيرو” “تورالدو” “لافازا” وغيرها من الشركات التي تُغطي استهلاك معظم مقاهي البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية