تحديث iOS 15 – كيفية وضع و تغيير خلفية متصفح سفاري!

متصفح سفاري على الايفون والايباد مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15 حصل على العديد من المزايا الجديدة التي تحدثنا عنها سابقاً. الآن سوف نتحدث بشكل تفصيلي عن أحد المزايا الجديدة وهي إمكانية تخصيص واجهة المتصفح عبر وضع أو تغيير الخلفية!

ابل لديها توجه منذ سنوات بإعطاء المستخدم حرية تخصيص واجهة المستخدم بحسب ما يحلو له، وتأتي ميزة تغيير خلفية متصفح سفاري تماشياً مع هذا التوجه.

صفحة البداية في متصفح سفاري على تحديث iOS 15 تم إعادة تصميمها حيث سيظهر فيها مواقعك المفضلة، والمواقع الأكثر زيارة، اقتراحات سيري، قائمة القراءة، تقرير الخصوصية وغير ذلك.

بالإمكان الآن تخصيص صفحة البداية بالتحكم فيما تود تود عرضه فيها وما لا تريده. اختيار خلفية للمتصفح تظهر عند فتح صفحة البداية أو عرض التبويبات المفتوحة مما يضفى ملمحاً جمالياً.

كيفية تغيير خلفية متصفح سفاري

أولاً: قم بفتح متصفح سفاري وقم بالضغط على ايقونة التبويبات وفتح تبويب جديد.



ثانياً: قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى خيار تعديل أو Edit.

ثالثاً: سوف تجد الكثير من خيارات التحكم لإظهار أو إخفاء ما تود عرضه في الصفحة الرئيسية في سفاري مثل المواقع المفضلة Favourites، الأكثر زيارة Frequently Visited، اقتراحات سيري Siri Suggestions وغير ذلك.

رابعاً: قم بتفعيل خيار صورة الخلفية Background Image وسوف تظهر لديك مجموعة من الصور الجاهزة، ويمكنك أيضاً اختيار أي صورة من جهازك بالضغط على علامة زائد +.

هناك مزايا أخرى جديدة في متصفح سفاري مثل إعادة تصميم شريط العنوان، وتحسين عرض التبويات المفتوحة والتنقل بينها وغير ذلك.