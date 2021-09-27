لم يتغير كثيراً – سامسونج جالكسي S22 Plus يظهر لأول مرة بتصميم مشابه لهاتف جالكسي S21 Plus

بالأمس ألقينا النظرة الأولى على التصميم المذهل والجديد لهاتف جالكسي S22 Ultra ولكن اليوم لدينا تسريبات جديدة في غاية الأهمية لعشاق هواتف S، حيث تم الكشف ولأول مرة عن تصميم هاتف جالكسي S22 Plus والذي يبدو عليه أنه لم يتغير كثيراً مقارنة بهاتف جالكسي S21 Plus.

هذه المرة قام المسرب بنشر صور جديدة على موقع 91mobile مُدّعياً بأنها الصور الحقيقية الأولى لهاتف سامسونج جالكسي S22 Plus وقد اتضح من خلال الصور أنه يأتي بنفس شكل التصميم لهاتف جالكسي S21 Plus دون أي تغيير ملحوظ.

إذن يبدو وبكل وضوح أن التغير في التصميم لم يطول من السلسلة إلا هاتف جالكسي S22 Ultra، وهو أمر منطقي نتيجة – احتمالية – أن يأتي الهاتف مُزوداً بقلم S-Pen مدمج ليكون خليفة لهاتف جالكسي Note 20 بشكل أساسي.

بالعودة إلى هاتف جالكسي S22 Plus، فهو يمتاز بحواف نحيفة وفتحة مركزية مثقوبة في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية. في الخلف هناك كاميرا ثلاثية متصلة بنتوء مرتبط بالحواف المعدنية للهاتف.

الكاميرا الثلاثية عبارة عن مصفوفة من ثلاثة مستشعرات رأسية ومن المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، جنباً إلى جنب مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة تليفوتوغرافي. لذا لا يوجد أي تغيير ملحوظ مقارنة بهاتف جالكسي S21 Plus حتى الآن.

سوف يستخدم هاتف جالكسي S21 Plus إطاراً معدنياً بسمك 9.1 ملم وظهر مصنوع من الزجاج ومن المرجح أن تأتي قياساته كالتالي: 157.4 × 75.8 × 7.6ملم.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج تخطط لاستخدام شرائح Snapdragon 898 و Exynos 2200 في سلسلة هواتف جالكسي S22 ولكننا لا نعلم حتى الآن ما هي الأسواق التي ستحصل على Exynos 2200. خاصة أن شريحة Exynos 2200 تحتوي على معالج رسومي متطور من شركة AMD.

لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد الإعلان الرسمي عن السلسلة ولكن من المتوقع أن يتم إطلاقها خلال أوائل شهر يناير من عام 2021 ومن المرجح أن تبدأ مرحلة الإنتاج الكمي للسلسلة بدءًا من شهر نوفمبر القادم.