كلب بأوريغون يدخل “غينيس” بأطول أذنيْن.. 12 بوصة لكلٍّ منهما

حصل كلب مملوك لامرأة من ولاية أوريغون على تسجيل في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، عندما تم قياس كلٍّ من أذنيه بطول 12.38 بوصة.

وقالت “غينيس” إن “لو”، وهو كلب يبلغ من العمر ثلاث سنوات وينتمي إلى مالكته “بايج أولسن”، لديه رسميًا أطول أذنين لكلب حي.

وقالت “أولسن” إنها كانت تعلم دائمًا أن أذنيْ “لو” “طويلتان جدًا” ، لكنها قررت فقط قياسهما أثناء جائحة كوفيد19.

وأضافت المرأة التي تعمل، فنية بيطرية، لموسوعة “غينيس”: “كل الكلاب من هذه الفصيلة لها آذان طويلة جميلة، وبعضها أطول من البعض الآخر”.

وأردفت “أولسن” أن أذنيْ “لو” الطويلتين لم تؤديان إلى أي مضاعفات طبية للكلب.

وقالت: “بالطبع يريد الجميع لمس الأذنين، فمن السهل جدًا أن يقعوا في حبهما من أول نظرة”.

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