حطم أعلى رقم في “غينيس”.. كندي يسحب حافلة تزن 33.400 رطلاً

حطم رجل كندي، يبلغ من العمر 58 عامًا، رقمًا قياسيًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في نيويورك بسحب حافلة تزن 33.400 رطل، 16 قدمًا باستخدام الجزء العلوي من جسمه.

وقام كيفين فاست الذي ظهر على قناة “إيه بي سي”، بسحب حافلة طولها 40 قدمًا تعمل بالكهرباء بالكامل في شارع West 67th في مانهاتن لتحطيم الرقم القياسي لأثقل مركبة يتم سحبها باستخدام الجزء العلوي من الجسم فقط.

حطم فاست رقمه القياسي الخاص به منذ عام 2017 ، عندما سحب شاحنة بوزن 24.427 رطلاً في كوبورج، أونتاريو.

قال فرانك أنيكارو ، القائم بأعمال الرئيس في شركة MTA Bus Company، إن هذا الحدث الفريد كان فرصة للشركة للفت الانتباه إلى حافلاتها الكهربائية بالكامل.

وأضاف: “يمنحنا سحب إحدى حافلاتنا الكهربائية بالكامل والطاقة النظيفة على المسرح الوطني فرصة مثيرة لإظهار التزام MTA المستمر بتقديم نظام حافلات حديث ومستدام وموثوق يليق بسكان نيويورك، مع مراعاة أعلى وأدق المعايير البيئية”.

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