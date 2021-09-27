كيفية نقل رسائل واتس اب من جوجل درايف إلى الايفون؟

رسائل واتس اب يتم نسخها احتياطياً إلى جوجل درايف على هواتف الأندرويد، و إلى الآي كلاود على هواتف الايفون كما نعلم جميعاً.

يمكن بسهولة استعادة النسخة الاحتياطية من جوجل درايف إلى أي هاتف أندرويد، وكذلك الأمر من الآي كلاود إلى الايفون، ولكن لا يمكن استعادة النسخة الاحتياطية لرسائل الواتس اب من جوجل درايف إلى الايفون. هذا ليس خياراً متاحاً.

رغم ذلك في هذا المقال سوف نتناول الحديث عن كيفية إجراء ذلك حتى تتمكن من نقل رسائل واتس اب إلى الايفون بسهولة.

نقل رسائل واتس اب من جوجل درايف إلى الايفون

كما ذكرنا سابقاً، لا يوجد خيار متاح داخل تطبيق واتس اب لنقل الرسائل التي تم نسخها احتياطياً من الأندرويد على جوجل درايف مباشرةً إلى الايفون.



لذا سوف نضطر إلى الاعتماد على برنامج مميز وهو برنامج AnyTrans والذي سوف يساعدنا على نقل و استعادة النسخة الاحتياطية لرسائل الواتس اب مباشرة إلى الايفون من جوجل درايف.

أولاً: قم بتنزيل برنامج AnyTrans على جهاز الحاسوب الخاص ثم قم بتثبيته. البرنامج يعمل على ويندوز وماك.

ثانياً: افتح البرنامج ومن الواجهة الرئيسية اختر مدير تطبيقات التواصل الاجتماعي Social App Manager.

ثالثاً: سوف تجد أمامك عدة خيارات في تبويب واتس اب، قم باختيار استعادة رسائل واتس اب من النسخ الاحتياطي في Google Drive.

رابعاً: سوف يُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على جوجل وبعدها سوف يعرض لك النسخ الاحتياطية لرسائل الواتس اب على جوجل درايف، اختر آخر واحدة منها.

خامساً: سوف يعرض عليك البرنامج ما تود استرجاعه: رسائل، مكالمات، مرفقات، ..

سادساً: لنختر مثلاً استعادة الرسائل Messages. في هذه الحالة يجب توصيل جهاز الأندرويد الأصلي التي تم عمل النسخة الاحتياطية منه لفك تشفير الرسائل.

سابعاً: اتبع الثلاث خطوات التالية لفك تشفير رسائل واتس اب ..

اتبع التعليمات لتثبيت إصدار مخصص من WhatsApp على جهاز Android المصدر الخاص بك.

امنح إذن إصدار مخصص من WhatsApp للوصول إلى بيانات WhatsApp.

قم بتسجيل الدخول إلى نفس حسابك في Google Drive على إصدار مخصص من WhatsApp واستعد بيانات النسخ الاحتياطي.

ثامناً: بعد فك التشفير، قم بتوصيل هاتف الايفون الخاص بك بالحاسوب واختر المحادثات التي تود استعادتها ثم اضغط على Restore.

يتوقف زمن العملية على كمية الرسائل التي تود استرجاعها.

تهانينا .. الآن تم نقل رسائل واتس اب بنجاح إلى الايفون.