جوجل تتجهز لإطلاق حدث جديد يوم 5 أكتوبر مع احتمالية غياب هواتف Pixel 6

قد يتضمن حدث جوجل خلال شهر أكتوبر الإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة والهاردوير بجانب الإعلان رسمياً عن نظام أندرويد 12 ولكن بدون تأكيد على هواتف Google Pixel 6. حيث قام موقع CNET بكتابة منشور جديد أمس مكتوب فيه أن شركة جوجل تستعد لإطلاق حدثها السنوي يوم 5 أكتوبر القادم للإعلان عن مجموعة جديدة من أجهزة الشركة.

للأسف تم حذف الخبر فور نشره مباشرة، ولكن تمكن مشعل رحمن – وهو أحد المطورين على منتدى XDA Developers من الحصول على بعض الصور الخاصة بهذا الخبر. من المحتمل أن تقوم جوجل بالإعلان عن مكبرات صوتية ذكية جديدة ومجموعة من أجهزة المنزل الذكية الأخرى التي تحمل علامة Nest.

جدير بالذكر أن أخر أجهزة Nest التي أعلنت عنها شركة جوجل كانت في أوائل شهر أغسطس الماضي وهو جهاز Nest Doorbell الذي يعمل بالبطارية.

من المتوقع أيضاً أن تقوم جوجل بتحديث خدماتها الخاصة مثل تطبيق خرائط جوجل وخدمات السفر. قد تشتمل هذه التحديثات مجموعة كبيرة من التحسينات في نظام الملاحة الخاصة بعملاق البحث وموقع حجز الرحلات الجوية.

وبالرغم من ذلك، هناك بعض الشائعات التي ترجح أنه من الممكن أن تغيب هواتف Pixel 6 أثناء الحدث. المنشور الذي تم نشره على موقع CNET لم يذكر بأي شكل من الأشكال احتمالية رؤية هواتف جوجل Pixel 6 أثناء الحدث. لذا، نحن نعتقد أن شركة جوجل قررت تأجيل إطلاق الجيل الجديد من هواتفها إلى وقت غير معلوم.

بعض المصادر التقنية حاولت التواصل مع شركة جوجل للتأكد من موعد إطلاق Pixel 6 ولكنها لم تحصل في المقابل على أي رد حتى هذه اللحظة.

ولكن هذا لا يعني أن الهاتف لن يظهر خلال شهر أكتوبر على الإطلاق، فمن خلال التسريبات التي نُشرت مؤخراً، فقد يتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي يوم 19 أكتوبر القادم. خاصة وأن شركة جوجل بدأت حملتها الترويجية للهاتف من خلال لوحات إعلانية ضخمة لهواتف Pixel 6 في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مثل ولاية سان فرانسيسكو ونيويورك ولوس أنجلوس.

لذا، نعتقد أن تاريخ الكشف الرسمي عن الهاتف قد اقترب جداً، ومن المفترض أن يكون الهاتف متاحاً بدءًا من يوم 28 أكتوبر.