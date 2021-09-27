أكثر من 5 آلاف شجرة ستُقطع في الهند.. والسبب طريق سريع

طلبت الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند، الحصول على إذن من إدارة غابات دلهي لتطوير 14.75 كيلومترًا من طريق “دلهي- ساهارانبور” السريع المكوّن من ستة مسارات.

وسيتم قطع أكثر من 14 هكتارًا من أراضي الغابات في شرق وشمال شرق دلهي؛ لتطوير هذا الطريق، أي ما يعادل 5.104 أشجار، بحسب مسؤول في إدارة الغابات.

وأضاف المسؤول أن أكثر من 11 نوعًا من الأشجار سيتم قطعها.

ورغم الاعتراضات من أنصار البيئة والغابات على المشروع؛ إلا أن السلطات تؤكد أنه لا مفر من تنفيذه؛ من أجل إكمال الطريق، الذي يندرج ضمن خطة البلاد لإكمال أكثر من 50 ألف كم من الطرق السريعة.

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