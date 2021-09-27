فيس بوك يوقف تطبيق إنستغرام كيدز المخصص للأطفال

أوقف تطبيق إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك اليوم الاثنين، العمل على نسخة من تطبيق تبادل الصور الشهير مخصص للأطفال، وسط معارضة متنامية للمشروع.

وسبق الترويج لتطبيق إنستغرام كيدز على أنه سيتطلب موافقة الوالدين للانضمام إليه، وسيكون خاليا من الدعاية ومتضمناً لمحتوى مناسب لهذه الفئة العمرية، لكن مُشرعين أمريكيين وجماعات حقوقية حثت شركة “فيس بوك” على إلغاء خطط إطلاق التطبيق مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح جوش جولين المدير التنفيذي لجماعة فيربلاي المعنية بالأطفال، أنهم لن يكفو عن الضغط على فيسبوك إلى أن يلغي هذا الأمر نهائياً.

وقال إنستغرام في تدوينة إنه يرى أن تصميم تطبيق إنستغرام كيدز، الخيار الصائب، لكنه أوقف العمل وسيواصل زيادة أدوات الرقابة الأسرية التي يتيحها.

وتابع: “الواقع هو أن الأطفال يستخدمون الإنترنت بالفعل ونرى أن تطوير تجارب ملائمة لهذه الفئة العمرية تكون مصممة لهم خصيصا، أفضل بكثير للآباء مما نحن عليه اليوم”.

كما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً في سبتمبر الجاري، ركز على بيانات تشير إلى أن إنستغرام له أضرار سلبية على المراهقين، خاصة الإناث، وأن فيسبوك لم تبذل ما يكفي من الجهود لمعالجة الأمر، فيما علّقت “فيس بوك” أن التقرير غير دقيق.

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