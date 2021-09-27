“لا وقت للموت” فيلم جيمس بوند.. في انتظار أكبر افتتاح

أعلنت شركة أوديون لإدارة دور العرض السينمائي في لندن -الاثنين- أنها باعت أكثر من 175 ألف تذكرة لفيلم جيمس بوند الجديد “لا وقت للموت”، الذي سيبدأ عرضه هذا الأسبوع بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشركة قولها إن المشاهدين في دور العرض الخاصة بها في بريطانيا، زاد عددهم بنسبة 10% عن مستويات ما قبل تفشي كورونا، بدعم من زيادة الإقبال على فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين.

وتوقعت “أوديون” لفيلم جيمس بوند الجديد أن يشهد أكبر افتتاح في دور عرض أوديون منذ صيف 2019″، حيث تأجل عرض الفيلم -الذي يقوم الممثل دانيال كريج فيه بدور ضابط المخابرات الشهير- ثلاث مرات على الأقل عن الموعد الأصلي في أبريل نيسان 2020 مع انتشار الفيروس، الذي أجبر دور السينما على الإغلاق.

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