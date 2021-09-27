مسرحية “الطاحونة الحمراء”.. نجمة محفل جوائز توني في برودواي

حصدت المسرحية الموسيقية “الطاحونة الحمراء” ومسرحية “الميراث” جوائز توني في برودواي، نيويورك -الأحد- في الحفل الذي استمر 4 ساعات والذي شجّع على عودة المسرح الحي وطالب بفُرص أفضل للكُتّاب والمؤدين السود- وفقاً لما نقلته رويترز.

وأعربت مُقدّمة الحفل أودرا ماكدونالد عن سعادتها بالأجواء قائلةً: “تبدو هذه الليلة وكأنها عودة للوطن… الأضواء تتلألأ، ونحن هنا، لقد عدنا”.

ولم يُقم الحفل في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أوقفت العروض الحية لمدة 18 شهرا.

وفازت المسرحية الموسيقية (مولان روج) – “الطاحونة الحمراء” المقتبسة من الفيلم الذي عُرض في 2001، بعشر جوائز من بينها أفضل موسيقى وأفضل ممثل والتي ذهبت إلى آرون تفيت.

وقالت كارمن بافلوفيتش المنتجة المشاركة إنّ كل عرض يستحق أن يحصل على جائزة بعد عقاب دام 18 شهراً بما في ذلك “العروض التي بدأت والعروض التي انتهت بغير عودة، والعروض التي كادت أن تبدأ والعروض التي توقفت وكانت محظوظة بما يكفي لتولد من جديد”.

وفازت مسرحية أسولجيرز بلاي”مسرحية جندي” والتي تتناول اغتيال جندي أسود في قاعدة للجيش الأمريكي في 1944 بجائزة أفضل مسرحية يُعاد أداؤها. وقال كيني ليون مخرج المسرحية “يجب أن تكون القائمة أكبر”، وأضاف أن برودواي يحتاج إلى القيام بعمل أفضل لرفع أصوات السود.

وفازت أكريسمس كارول “ترنيمة عيد الميلاد” المسرحية الموسيقية المقتبسة من رواية تشارلز ديكنز بخمس جوائز، في حين فازت الممثلة الصاعدة أدريان وايرن بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها دور مغنية موسيقى الروك تينا تيرنر في “تينا-ذا تينا تيرنر ميوزيكال”.

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