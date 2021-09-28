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أطباء يزيلون هاتفاً من معدة سجين في كوسوفو

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال جراح من كوسوفو إنه نجح في إزالة هاتف محمول من معدة سجين بعد أربعة أيام من ابتلاعه الجهاز بأكمله.

ونقل الرجل، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى عيادة أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة بريشتينا بعد أن شكا من آلام في المعدة لأيام عدة.

وقال الجراح اسكندر تيلاكو ، الذي قاد الفريق الطبي الذي أجرى التدخل، لوكالة “فرانس برس”، إن الأطباء أدركوا أنه ابتلع هاتفًا صغيرًا، وتمكنوا من إخراجه.

وأضاف: “العملية أجريت بوسائل التنظير دون قطع المعدة، أخرجنا الهاتف مقسما إلى ثلاثة أجزاء”.

وأخبر المريض، الأطباء أن الهاتف ظلّ في معدته لمدة أربعة أيام.

وقال “تيلاكو” إن العملية التي استمرت أكثر من ساعتين، وأجريت دون مضاعفات.

وأضاف: “كانت البطارية هي أكثر ما يقلقنا، ربما تسرب حمض البطارية المسبّب للتآكل إلى معدته”.

وأردف: “كان الأمر أشبه بالسير في حقل ألغام ولكن لحسن الحظ سار كل شيء بسلاسة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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