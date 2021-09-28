سائقة أجرة مغربية تتحدى القيود

رويترز/

تتحدى المغربية سعاد حديدو الأعراف الاجتماعية وتكسر الأنماط السائدة خلف عجلة القيادة، باعتبارها المرأة الوحيدة التي تقود سيارة أجرة في العاصمة الرباط، وواحدة من القلائل في البلاد المغربية.

تبلغ سعاد من العمر 33 عاماً وقد تركت المدرسة ثم بدأت العمل سائقة شاحنات لدى شركة لتوزيع الأسماك، لكنها تحولت إلى قيادة سيارات الأجرة للحصول على عائد أفضل والتمتع بحرية أكبر.

وتحدثت سعاد للوكالة عن كيف اختارت هذه المهنة، بأنها لم تأتِ بالصدفة، كونها من النوع الذي يحب التحدي وأنها تكسب الآن ما يكفيها لدفع أقساط شقتها قرب الرباط، ودعم أسرتها في الريف وكوّنت شبكة قوية من الزبائن.. وأضافت أن “الأمهات عادة ما يضعن ثقتهن بها لإعادة أطفالهن من المدارس عندما يكن مشغولات.

وتجلس سعاد خلف عجلة القيادة بسيارتها الزرقاء النظيفة المعطرة من الداخل، وتعد نموذجاً نادراً في شوارع الرباط، حيث كان هناك 7 نساء حاصلات على تراخيص قيادة سيارات أجرة في العاصمة المغربية، لكنهن توقفن جميعا عن العمل باستثناء سعاد التي تقول إن السائقات يتعرضن في بعض الأحيان للتحرش، في شكل محاولات تودد غير مرغوب فيها.

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