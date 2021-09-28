أبرز مشاكل تحديث iOS 15 الجديد – الجزء الثاني!

قبل أيام نشرنا مقالة حول تحديث iOS 15 وأبرز المشاكل به ولاحظنا بعدها ورود العديد من التعليقات بخصوص مشاكل أخرى بجانب بعض التعقيبات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشكلة في سماعات AirPods برو

كما هو معلوم يمكن التحكم بسماعات الآير بودز من خلال المساعد الشخصي سيري. هناك مشكلة في تحديث iOS 15 تمنع سيري من تفعيل وتعطيل وضع عزل الضوضاء في سماعات AirPods Pro.



مشاكل في واتس اب و فيس تايم

أورد المستخدمون بعض المشاكل التي واجهوها في تطبيق فايم تايم و واتس اب على وجه التحديد بعد التحديث إلى iOS 15.



بخصوص تطبيق فيس تايم اشتكى المستخدمون من عدم القدرة على الاتصال بهواتف الايفون التي تعمل بإصدارات أقدم من iOS، بالإضافة إلى عدم استقرار التطبيق مما يؤدي إلى انهياره أو تعليق “تهنيج” الجهاز بالكامل. أحياناً أيضاً تكون المكالمات غير مستقرة، أو رابط المحادثة لا يعمل.

مشاكل عدم الاستقرار طالت أيضاً تطبيق واتس اب مع مشاكل مثل عدم القدرة على إرسال الملفات أحياناً، وكذلك عدم الاستجابة للمس بطريقة صحيحة.

مشكلة الحرارة الزائدة

رصدنا أيضاً بعض الشكاوى المتعلقة بارتفاع غير مبرر في درجة حرارة بعض إصدارات الايفون بعد التحديث سواءً أثناء الاستخدام العادي أو عند الشحن.



مشاكل أمنية

موقع Motherboard التقني نشر مؤخراً تقريراً حول بعض المشاكل الأمنية في نظام iOS 15 وتحديداً ثلاثة ثغرات منها ثغرة تسمح لتطبيقات الآب ستور من الوصول للبيانات الشخصية. لم يتم حل المشاكل حتى الآن.



هذه بعض المشاكل الإضافية التي تم رصدها خلال الأيام الأخيرة في انتظار أن تقوم ابل بإطلاق تحديثات فرعية لحل تلك المشاكل.

هل واجهت تلك المشاكل أو مشاكل اخرى بعد التحديث إلى iOS 15 ؟ أخبرنا عبر التعليقات!