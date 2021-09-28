من المرجح أن يتم تغيير اسم هاتف جالكسي S22 Ultra إلى جالكسي Note 22 Ultra!

من المحتمل أن يتم تغيير اسم هواتف سلسلة سامسونج الرائدة جالكسي S22 إلى أسماء مختلفة غير المعهودة. كانت قد ظهرت مؤخراً الصور الأولى التي كشفت عن تصميمات هواتف كل من جالكسي S22 Ultra وجالكسي S22 Plus وجالكسي S22.

بالرغم من ذلك نشر موقع 91Mobile تقرير مؤخراً يقول فيه أن المسرب الشهير OnLeakes أخبرهم بأنه سيتم تغير تسمية هاتف جالكسي S22 Plus إلى جالكسي S22 Pro. ومع ذلك لن يتم تغير اسم هاتف جالكسي S22 القياسي.

بجانب ذلك، من المحتمل أن يحصل هاتف جالكسي S22 Ultra على العلامة التجارية Note لكي يتم تبديل اسمه من جالكسي S22 Ultra إلى جالكسي نوت 22 ألترا – Galaxy Note 22 Ultra.

نعم، قد يبدو الأمر غريباً نوعاً ما، ولكنه متوقع في نفس الوقت، خاصة وأننا سمعنا من خلال التسريبات الأخيرة أن شركة سامسونج تخطط لإعادة احياء سلسلة Note من جديد من خلال هاتف جالكسي S22 Ultra

جميع الشائعات والتسريبات تؤكد أن هاتف جالكسي S22 Ultra لن يدعم قلم S-Pen فحسب، وإنما سيتم شحن قلم S-Pen مع الهاتف أيضاً – تماماً مثل جالكسي نوت 20 – Galaxy Note 20. بالطبع هذه أخبار رائعة لعشاق هاتف Note

علاوة على ذلك، تصميم هاتف جالكسي S22 Ultra هو الوحيد الذي تمتع بتصميم مختلف مقارنة بهاتف جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus.

قد يكون الأمر مربكاً قليلاً على بعض المستخدمين، ولكن تغيير اسم السلسلة أمر منطقي إلى حد كبير. حيث تقوم سامسونج بإطلاق هاتفين يحملان علامة S التجارية، بجانب هاتف يحمل علامة Note.

ولكن دعونا في النهاية نذكركم بأن جميع هذه المعلومات ما هي إلا مجرد تسريبات، وليست معلومات مؤكدة من شركة سامسونج نفسها. ولكن من المتوقع أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر على مدار الأيام أو الأسابيع القادمة.

كنا قد رأينا أن كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus/Pro سيأتيان بتصميمات مشابهة تماماً لهاتفي جالكسي S21 وجالكسي S21 Plus. بينما هاتف جالكسي S22 Ultra/Note هو الوحيد الذي حصل على تصميم كاميرا خلفية مختلفة عن جالكسي S21 Ultra.