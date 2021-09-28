مدير تنفيذي جديد لمهرجان جرش.. وجمهور “الوسوف” هو السبب

أصدر رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزير الثقافة علي العايد، قراراً بتعيين مازن قعوار مديراً تنفيذياً للمهرجان، بدلاً من أيمن سماوي.

ويأتي القرار بعد جدل كبير على الساحة الأردنية، نتيجة الازدحام الكبير الذي حصل خلال حفلة الفنان السوري جورج وسوف، وهو ما يتعارض مع بروتوكولات لجنة الأوبئة والقرارات الحكومية القاضية، بتحديد القدرة الاستيعابية للمدرج بـ 75%.

ورغم تأكيد “سماوي” أن الحضور لم يتجاوز 3500 شخص، وأن أجزاءً كبيرةً من المدرج كانت شبه فارغة؛ إلا أن مقاطع الفيديو التي انتشرت مظهرةً الاكتظاظ الكبير بالحضور في حفل “الوسوف”؛ كانت كفيلةً بإثارة غضب الشارع الأردني، الذي وصف المشهد بأنه “كارثةٌ صحيةٌ”.

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