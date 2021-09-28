كاميرات الهواتف الذكية أصبحت أكثر من مجرد وسيلة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، بل أصبحت قادرة على فعل الكثير من الأشياء الرائعة والمفيدة التي يمكن أن تخدمك في حياتك اليومية بشكل لم يسبق له مثيل.

يمكنك الاعتماد على الكاميرا من أجل تصوير الوثائق والمستندات الهامة، تحويلها لكاميرا ويب للكمبيوتر أو تحويلها إلى كاميرا مراقبة، تشغيل الواي فاي من خلال مسح رمز QR Code، ومع التطبيق الصحيح يمكنك حل المسائل الرياضية بمجرد تصويب الكاميرا على المعادلات والمسائل الرياضية، استخدامها كمحرك بحث مرئي للتعرف على جميع الأشياء من حولك، والعديد من الاستخدامات الأخرى الرائعة.

ومن أهم مزايا كاميرا الهاتف تأتي ميزة القدرة على نسخ النصوص من الصور، أي أن كل ما يمكنك فعله هو تصويب كاميرا هاتفك إلى أي صورة وسوف تتعرف الكاميرا بشكل تلقائي على النصوص والعبارات والكلمات المتواجدة بداخل هذه الصورة، ثم تتيح لك إمكانية نسخها ولصقها في أي مكان أخر.

استطاعت كل من جوجل وآبل إضافة العديد من المزايا الجديدة إلى أنظمتهم البيئة لكي تتيح لك القدرة على نسخ النصوص من الصور بسهولة شديدة. ولقد وضحنها من خلال مقالة تحديث iOS 15 – كيفية نسخ النصوص من الصور بسهولة كيفية عمل هذه الميزة على هواتف الآيفون. ولكنها متواجدة بالفعل في نظام أندرويد لفترة من الوقت، وسوف نوضح لكم الآن كيفية نسخ النصوص من الصور على الاندرويد في خطوات معدودة.

كيفية نسخ النصوص من الصور على الاندرويد

في الحقيقة هناك العديد من تطبيقات الاندرويد التي تساعدك على نسخ النصوص من الصور بسهولة، ولكن في الحقيقة أنت لن تحتاج إلى أي حلول خارجية لأن تطبيق صور جوجل – Google Photo يتيح لك هذه الإمكانية في خطوات معدودة.

قم بفتح تطبيق صور جوجل على هاتفك ثم ابحث عن الصورة التي تحتاج أن تنسخ منها النص وقم بفتحها. الآن انقر فوق زر العدسية من الأسفل “Lens”

بعد ذلك سوف يظهر لك شريط من الخيارات أسفل الصورة، قم بالنقر على ميزة “اختيار نص”

وعلى الفور ستجد بالأسفل خيار “نسخ النص” وبمجرد أن تنقر فوقه سيتم نسخ النص المتواجد بالكامل داخل الصورة في الحافظة ويمكنك لصقه في أي مكان أخر.

أما إذا كنت تريد تحديد نص معين داخل الصورة، فقم بالنقر فوق الفقاعة المتواجدة باللون الأزرق على طرف النص وسوف تلاحظ ظهور عدسة صغيرة على الشاشة، يمكنك تحريك هذه العدسة فوق النص الذي تريد نسخه بالتحديد، وفوراً سيتم تعيين هذا النص أسفل الشاشة، وحينها قم بالنقر على “نسخ النص” ثم قم بلصقه في أي مكان أخر.

وهذا هو كل شيء. لاحظ أنه بإمكانك فعل الكثير من الأشياء من خلال عدسة تطبيق صور جوجل، على سبيل المثال يمكنك الاستماع إلى النص صوتياً، البحث على جوجل عن الصور المشابهة وذات الصلة بهذه الصورة، أو ترجمة النص إلى اللغات الأخرى أو النسخ إلى جهاز الكمبيوتر.