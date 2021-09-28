كهف عمره 40 ألف عام يكشف المزيد عن إنسان “نياندرتال”

اكتشف باحثون أثناء قيامهم لعمليات التنقيب في كهوف جبل طارق، كهفاً صغيراً بحجم غرفة، يقدر الباحثون عمره بأكثر من 40 ألف عام.

وقال البروفيسور “كليف فينلايسون”، مدير متحف جبل طارق، أن هناك آثار للإنسان البدائي “نياندرتال” وُجدت في الكهف، من بينها عظام وبقايا حيوانات مذبوحة، إضافة إلى المواقد الحجرية.

وأضاف “فينلايسون” أن ما تم إيجاده في الكهف سيكون أداة مهمة لدراسة حياة إنسان “نياندرتال”، وأسلوب عيشه ويومياته وطرق نجاته في تلك الحقبة.

وقد أثبتت الدراسات التي أجريت على ما تم العثور عليه من بقايا الحمض النووي لإنسان “نياندرتال”، أنه لم ينقرض في تلك الفترة، بل لا تزال بعض خصائصه موجودة في الإنسان المعاصر اليوم.

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