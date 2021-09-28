دراسة جديدة: هكذا تستطع تنمية عضلاتك رغم تقدمك في العمر

مع تقدمك في العمر ، تفقد بشكل طبيعي المزيد والمزيد من قوة عضلاتك كل عام، إنها عملية تحدث بشكل طبيعي يمر بها الجسم ، لكن دراسة جديدة تشير إلى أنه قد تكون هناك طريقة لمواجهة هذه العملية.

في الواقع ، تشير نتائج الدراسة إلى أنه من الممكن نمو العضلات مع تقدمك في العمر ، لكن كل ذلك يعود إلى شيء واحد: ميكروبيوم أمعائك.

الميكروبيوم المعوي هو كل البكتيريا التي تعيش بداخلك، ويمكن أن يكون ميكروبيوم المعوي الصحي هو المفتاح لتحسين عضلاتك.

بحث جديد نُشر في مجلة علم وظائف الأعضاء يتضمن نتائج دراسة أجريت على إناث الفئران، وفقًا لموقع News-Medical.net.

قسم الباحثون الفئران إلى مجموعتين ودرسوها على مدى تسعة أسابيع، أعطيت المجموعة الأولى مضادًا حيويًا لقتل بعض البكتيريا الموجودة في الميكروبيوم، بينما لم تكن المجموعة الأخرى كذلك. تم إخضاع المجموعتين للتمرين على عجلات الجري على مدار الدراسة لفحص الاختلاف في عضلات الهيكل العظمي.

أظهرت النتائج أن الفئران التي تحتوي على ميكروبيوم سليم (لا تعيقها المضادات الحيوية) نمت عضلات أكثر من مجموعة الفئران الأخرى. وخلص الباحثون إلى أن ميكروبيوم الأمعاء الصحي يمكن أن يساهم في نمو العضلات على مدار الوقت.

تشير الدراسات السابقة أيضًا إلى أن الميكروبيوم الصحي يمكن أن يساهم في تحسين العضلات ، ومع ذلك؛ لا يزال البحث سابقًا لأوانه ولم يتم إثباته بالكامل على البشر. تم إجراء هذه الدراسة الخاصة أيضًا على إناث الفئران ، لذلك لا توجد إجابة عن كيفية تفاعل ذكور الفئران، ناهيك عن البشر.

بينما يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد مدى تأثير الميكروبيوم بالضبط على نمو العضلات؛ فليس من السيئ أبدًا الاعتناء بأمعائك باتباع روتين مكمل صحي.

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