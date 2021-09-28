جهاز ايباد ميني 6 الجديد – الانطباعات الأولية و اختبارات الأداء!

بدأت ابل في إيصال أجهزة ايباد ميني 6 للمشترين الذين قاموا بعمل الحجز المسبق وقد بدأ أولئك المشترين في تجربة الجهاز وكتابة انطباعتهم الأولية وكذلك عمل اختبارات الأداء.

ايباد ميني 6 يبدو كـ ايباد آير صغير!

جهاز iPad Mini 6 باختصار شديد يبدو أقرب إلى نسخة مصغرة من جهاز ايباد آير إذ أن هناك العديد من القواسم المشتركة بينهما مثل الحواف النحيفة حول الشاشة، منفذ USB C، بصمة الإصبع الموجودة في زر القفل، الكاميرا الخلفية ذات دقة 12 ميجابكسل، التوافق مع الجيل الثاني من قلم ابل.

أكثر من ذلك يتمتع جهاز ايباد ميني 6 ببعض المزايا الأخرى الإضافية كمعالج ابل A15 Bionic الجديد، وشبكات الجيل الخامس 5G، والتصوير بتقنية Center Stage في الكاميرا الأمامية والخلفية.

جهاز iPad Mini 6 يحمل شاشة أكبر بقياس 8.3 إنش رغم ذلك يظل من الممكن حمل الجهاز واستخدامه بسهولة مقارنة بأجهزة الايباد الأخرى ذات الأحجام الأكبر. أيضاً يمكننا تشبيه ايباد ميني 6 كما لو كان ايفون كبير الحجم!

على مستوى أداء البطارية، ادعت ابل أن البطارية يمكنها الصمود حتى 10 ساعات من تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديو لكن بحسب مراجعات التقنيين فإن عمر البطارية في جهاز ايباد ميني 6 ليس مبهراً للغاية ومع الاستخدام العادي لا تدوم البطارية سوى 5 أو 6 ساعات على الأكثر.

اختبارات الأداء لـ iPad Mini 6

جهاز ايباد ميني 6 يعمل بمعالج ابل A15 Bionic ولكن بتردد 2.9 جيجاهيرتز مقارنة بنفس المعالج في ايفون 13 ولكن بتردد 3.2 جيجاهيرتز. لا يبدو الفارق ملحوظاً في الأداء الفعلي وربما فعلت ابل ذلك لاعتبارات تقليل استهلاك الطاقة.

على منصة GeekBench حقق جهاز iPad Mini 6 نتائج جيدة جداً تشبه نتائج جهاز ايباد آير 2020 وأفضل بكثير من الإصدار السابق الصادر عام 2019، لكن يظل ايباد برو هو درة التاج في سلسلة الايباد عموماً.