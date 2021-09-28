من المحتمل أن يتم إلغاء هاتف جالكسي S21 FE هذا العام!

بعدما تأكدنا أن شركة سامسونج اتخذت قرارها بشأن تأخير إطلاق هاتف جالكسي S21 FE حتى الربع الرابع من عام 2021، انتشرت مؤخراً معلومات جديدة تتنبأ باحتمالية إلغاء عملية إطلاق الهاتف تماماً.

المعلومات الجديدة واردة عن موقع Digital Daily الكوري وتقتبس من مسؤول في شركة سامسونج. يقول هذا المسؤول أنه تم إلغاء حدث أكتوبر الخاص بشكرة سامسونج هذا العام، وفي الوقت الحالي تحاول الشركة تحديد ما إذا كنت ستطلق المنتج الجديد أم لا.

هناك سببان منطقيان قد يدفعان بشركة سامسونج لإلغاء هاتف جالكسي S21 FE هذا العام. السبب الأول والرئيسي هو النقص الحاد في رقائق أشباه الموصلات العالمية. حيث كان من المفترض أن يتم إطلاق هاتف جالكسي S21 FE بمعالج Snapdragon 888 ومعالج Exynos 2100.

ومن المحتمل أن تواجه الشركة مشكلة في الحصول على رقائق كافية من أجل الهاتف. بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على هاتف جالكسي S21 FE حتى وإن تم تأجيله، وحينها قد تواجه شركة سامسونج مشكلة بسب توريد الرقائق، حتى وإن قررت استخدام معالجين مختلفين.

السبب الثاني وهو هاتف جالكسي Z Flip 3 الذي حقق نجاحاً في الآونة الأخيرة وازداد الطلب عليه فجأة. حالياً هذا الهاتف يعمل بشكل جيد جداً في السوق، وهو يحتوي أيضاً على معالج Snapdragon 888. وبالتالي قد تفكر سامسونج في استغلال الرقائق من أجله.

لذا وباختصار شديد يمكننا القول أن شركة سامسونج تريد أن تتأكد من أن لديها الكم الكافي من الرقائق المطلوبة لجميع هواتفها القادمة. ومن الممكن أن تضحي بهاتف جالكسي S21 FE في سبيل توريد كم كافي من هاتف جالكسي Z Flip 3 إلى جميع الأسواق.

جدير بالذكر أن هاتف جالكسي S20 FE استطاع أن يحقق نتائج رائعة خلال العام الماضي، وكان يعتبر هاتف رائد فريد من نوعه. هذا الهاتف يجمع بين المواصفات المميزة والسعر المناسب، ولاقى إقبال شديد في السوق، والكثير من عشاق سامسونج كانوا مهتمين به.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي S21 FE، فكان من المتوقع أن يتم إطلاقه في أغسطس الماضي، ليكون حل وسط بين كل من Galaxy S20 FE وهاتف جالكسي S21. ولكن قررت شركة سامسونج تأجيل إطلاق الهاتف بسبب مشكلة أزمة الرقائق العالمية. وهذا يجعلنا نتساءل، هل من الممكن أن يتم إلغاء هاتف جالكسي S21 FE هذا العام!