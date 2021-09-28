بعد تكريم والديْها.. رامي رضوان يساند دنيا سمير غانم معنويا

اهتمّ الإعلامي المصري رامي رضوان، بتقديم المساندة المعنوية لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، على خلفية تكريم والديْها ا الراحليْن سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث سارع “رضوان” بوضع “قلوب حمراء” على الفيديو الخاص بالحدث من خلال “انستغرام”.

وكانت “دنيا” قد انهمرت دموعها في أول ظهور لها منذ وفاة والدتها، أثناء تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري، للفنانين الراحلين.

وأعربت “دنيا” عن تقديرها البالغ لإدارة المهرجان، مثمنة حالة الدعم المعنوي والعاطفي التي وجدتها من كافة المحبين.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يحرص على تسليط الضوء على النماذج الفريدة التي تركت بصمتها وعبرت عن الشخصية المصرية، في إطار تحفيز كافة الفرق على الارتقاء بمستوى العروض على كافة المستويات.

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