هاتف جالكسي Z Flip 3 يجتاز اختبار المتانة بنجاح!

متانة الهيكل والتصميم هي إحدى أبرز النقاط الرئيسية التي ينبغي وضعها بالحسبان عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، ولا سيما الهواتف القابلة للطي. حيث اكتسبت الهواتف القابلة للطي سمعة سيئة على مدار العامين الاضين لكونها هواتف هشة وضعيفة للغاية مقارنة بالتصميمات التقليدية و “العادية” الأخرى.

تم اختبار الهاتف في عدة اختبارات مختلفة

أطلقت مؤخراً شركة سامسونج الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي جالكسي Z Fold 3 وجالكسي Z Flip 3 وقام اليوتيوبر الشهير “JerryRigEverything” باختبار هاتف جالكسي Z Flip 3 للتأكد من صلابته وقوة متانته. من خلال الاختبار يبدو أن شركة سامسونج استطاعت أن تحل معضلة متانة هواتفها القابلة للطي.

حيث تم اختبار كل من الشاشة الداخلية والخارجية للهاتف في قدرتهما على مقاومة الخدوش، وتم تمييز الشاشة الداخلية بسهولة بسبب غلافها البلاستيكي. اختبر اليوتيوبر هيكل الهاتف أيضاً، ليكتشف أنه مصنوع بالكامل من معدن الألمونيوم باستثناء خطوط الهوائي البلاستيكية التي تسمح بدخول الإشارة.

بالإضافة إلى ذلك تم وضع الهاتف في اختبار الانحناء المشؤوم لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تحمل الضغط. وبالفعل استطاع الهاتف اجتياز الاختبار بنجاح مع استثناء وحيد أدى إلى تشوه بعض أجزاء الهاتف نتيجة أغلفة الهوائيات البلاستيكية.

اختبار الهاتف في مقاومة الغبار

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اختبار الغبار كان أهو وأبرز الاختبارات التي جذبت انتباه المعجبين بالهاتف، وهذا لأن الجيل الأول من الهواتف القابلة للطي كانت بمثابة كارثة، سواء لهواتف هواوي أو سامسونج، نظراً لأنها كانت تعاني من مشاكل كثيرة تسببت في وجود جزيئات من الغبار والأتربة أسفل الشاشة.

ولهذا السبب يعد اختبار الغبار من أهم الاختبارات التي كنا ننتظر نتائجها. حسناً، قام اليوتيوبر Zack برش حفنة من الأتربة والأوساخ على هاتف جالكسي Z Flip 3 ووضع بعضاً منها على مفصلات الهاتف من الأمام والخلف. اتضح بعد ذلك أن الهاتف قادر على تحدي جميع أنواع الغبار والأتربة بكفاءة عالية.

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وماذا عن مواصفات هاتف جالكسي Z Flip 3؟

جدير بالذكر أن الهاتف يحتوي على معالج Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل حتى 256 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على شاشة OLED قياس 6.7 بوصة بدقة عرض +FHD ومعدل تحديث 120Hz وداعمة لتقنية HDR10 والشاشة الداخلية عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED قياس 1.9 بوصة.

أما الكاميرا الرئيسية تحتوي على مستشعر بدقة 12 ميجابيكسل داعمة لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، بجانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل. بطارية الهاتف سعتها 3300 ميللي أمبير وسعر الهاتف يبدأ عند 999$ دولار أمريكي.