لماذا شاشة ايفون 13 برو ماكس أفضل شاشة في السوق؟

ابل تهتم كثيراً بشاشة الايفون مع كل إصدار جديد وخصوصاً في إصدار برو، ولذا كالعادة حازت شاشة ايفون 13 برو ماكس على جائزة أفضل شاشة من مؤسسة Display Mate المتخصصة في تقييم أداء الشاشات.

شاشة ايفون 13 برو ماكس .. الأفضل؟

مؤسسة Display Mate هي مؤسسة متخصصة في اختبار و تقييم الشاشات من خلال 12 معيار مختلف، وقد تجاوزت شاشة ايفون 13 برو ماكس الاختبار وحازت على التقييم الأعلى +A.

شاشة ايفون 13 برو ماكس بقياس 6.7 إنش وتطلق عليها ابل اسم Super Retina XDR مع تقنية بروموشن ProMotion والتي تجعل معدل تحديث الشاشة يتغير تلقائياً من 10 هيرتز وحتى 120 هيرتز بحد أقصى بحسب طبيعة المحتوى المعروض على الشاشة ليعطي إحساس بسرعة الاستجابة وسلالة حركة الواجهة والرسوميات على الشاشة.

أحد أبرز نقاط التميز في شاشة iPhone 13 Pro Max هي معدل سطوع الشاشة العالي والذي يمكن أن يصل إلى 1000 درجة مع المحتوى العادي، وحتى 1200 نقطة مع المحتوى ذي تقنية HDR. هذا يعني محتوى واضح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

من نقاط التميز الأخرى في الشاشة هي أعلى درجة دقة ألوان، أعلى نسبة تباين (بين الأبيض والأسود)، أقل درجة انعكاس وغير ذلك.

هذا يعني أنك سوف تحصل على تجربة مشاهدة مميزة لكافة المحتوى المعروض على الشاشة من الصور الملتقطة عبر الكاميرا إلى مقاطع الفيديو والأفلام وحتى صفحات الإنترنت وجميع أنواع المحتوى الأخرى في كافة ظروف الإضاءة.

ينطبق أيضاً هذا على شاشة ايفون 13 برو الأقل في الحجم بقياس 6.1 إنش ولكن بكافة المزايا والتقنيات المذكورة آنفاً.

من المثير للاهتمام أن شركة سامسونج هي المصنعة للشاشات من نوع LTPO OLED المستخدمة في هواتف iPhone 13 Pro Max وهي التي تقوم بتزويد ابل بها.

جدير بالذكر أيضاً أن الشاشة تدعم طيف واسع من الألوان بفضل تقنيات HDR و Dolby Vision و True Tone والتي تعمل على إنتاج ألوان عالية الدقة بنسبة تباين فائقة.