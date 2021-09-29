كيف يجعلك تناول السمك أقل عدوانية؟ إليك نتائج هذه الدراسة

يمكن تناول السمك أن يجعلك أقل عدوانية، قد تبدو هذه الخلاصة مفاجئة وغير متوقعة، إلا أنها النتيجة التي توصلت إليها دراسة حديثة، فمن المعروف أن هذا النوع من الطعام يعود بالكثير من الفوائد على الصحة الجسدية والذهنية؛ والسبب أنه يحتوي على عدد كبير من المغذيات الفعالة وذات التأثير الإيجابي.

اعرفي لمَ يجعلك تناول السمك أقل عدوانية، وكيف ينعكس على صحتك الذهنية والنفسية.

السمك يكافح العدوانية

بحسب دراسة أجراها عدد من الباحثين الفرنسيين، مؤخراً؛ يمكن تناول السمك بانتظام أن يجعلك أقل شعوراً بالعدوانية تجاه الآخرين. والسبب هو احتواؤه على بعض المكونات الغذائية الأساسية ومنها تحديداً أحماض الأوميغا 3.

وللتوصل إلى هذه النتيجة التي نشرت في دورية “بسيكياتري ريسرش”؛ تم تحليل حالة عدد من الرجال والنساء الذين تراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً.

وانقسم هؤلاء إلى فريقين: تناول أفراد الفريق الأول أطعمة تحتوي على الأوميغا 3 فيما أوهم أولئك الذين انتموا إلى الفريق الثاني بذلك.

وبعد مرور ستة أسابيع؛ تبين تراجع العدوانية في سلوك الأشخاص الذين تناولوا تلك الأحماض بالفعل.

وأوضح الخبراء هذه النتيجة بالإشارة إلى أن الأوميغا 3 تؤدي دوراً مهماً في تنشيط عمل الدماغ، ولهذا دعوا إلى تناول السمك بشكل منتظم إلى جانب الجوز، بذور الكتان وغيرها.

لا تنس من الآن وصاعداً أن تحرص على استهلاك المأكولات التي تحتوي على هذه المغذيات إذا أردت أن تشعر بالمزاج الجيد بشكل دائم أياً كانت التأثيرات التي يمكن أن تمنع هذا.

وتذكر دائماً أن تناول السمك يجعلك للأسباب التي ذكرناها أقل عدوانية وأكثر هدوءًا في تعاملك مع المحيط.

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