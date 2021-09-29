سامسونج جالكسي S21 FE – إليكم كل ما تحتاجون معرفته..المواصفات، السعر، موعد الطرح والمزيد!

تم إطلاق هواتف جالكسي S21 في مطلع العام الحالي، ولكن بدون شك هذه السلسلة لم تكتمل بعد حتى الآن. في حين أننا في انتظار سلسلة جالكسي S22 والمتوقع إطلاقها في أوائل العام القادم، إلا أننا في نفس الوقت في انتظار هاتف جالكسي S21 FE أو كما تلقبه الشركة جالكسي S21 Fan Edition.

نحن على يقين أن الهاتف قادم بفضل التسريبات التي حصلنا عليها خلال الفترة الماضية، وسيكون الهاتف بديلاً لا مثيل له لهواتف سلسلة جالكسي S21 الرائدة، ولكن بالطبع هذا لا يعني أن سعر الهاتف رخيص، ولكن على الأقل سيكون ذات تكلفة ميسورة بشكل أفضل من جميع هواتف جالكسي S21.

لقد قمنا بتغطية جميع الأخبار المتعلقة بالهاتف على مدار الأسابيع الماضية، وقررنا أن نستجمع جميع التفاصيل والأخبار التي حصلنا عليها في مقالة واحدة حتى يسهل عليكم معرفة كل شيء حول الهاتف.

سعر وموعد طرح جالكسي S21 FE

نحاول تذكيركم بأن شركة سامسونج لم تطلق إلا إصدار واحد من هاتف Fan Edition وهو هاتف جالكسي S20 FE، ومع ذلك نحن على يقين أن الشركة تخطط لإطلاق نموذج جديد هذا العام.

الفكرة كلها تكمن في أننا لسنا على علم مؤكد بموعد إطلاقه. بعض التقارير تشير إلى احتمالية إلغاء الهاتف هذا العام نتيجة أزمة النقص الحاد في رقائق أشباه الموصلات. تم إطلاق هاتف جالكسي S20 FE في أغسطس من عام 2020، وهذا يعني أن هاتف جالكسي S21 FE أصبح متأخراً بالفعل عن موعدة الطبيعي.

بعض المصادر أشارت إلى أن فترة التأجيل ستنتهي في شهر أكتوبر، وبعض المصادر الأخرى تؤكد على أنه لن يتم إطلاق الهاتف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لذا، نتوقع أن مرحلة الإطلاق ستكون خلال الربع الرابع من العام الحالي.

أيضاً السعر لا يزال طي المجهول، ولكننا نتوقع أن الهاتف سيأتي بسعر مماثل لهاتف جالكسي S20 FE، أي أنه سيكون في نطاق 699$ لطراز 5G ومن الممكن أن يكون هناك طراز 4G بقيمة 599$ دولاراً أمريكياً.

تصميم الهاتف ومواصفات الشاشة

من خلال التسريبات التي حصلنا عليها، سيحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.4 بوصة بلوحة عرض Super AMOLED ودقة +FHD مع معدل تحديث يبلغ 120Hz وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة. هذه المواصفات مشابهة بالضبط لمواصفات شاشة هاتف جالكسي S20 FE.

أيضاً حصل الهاتف على تصنيف عالي لمقاومة الماء والغبار IP68. وبالنسبة لمظهر وتصميم الهاتف، فقد جمعنا لكم صور قام بتسريبها OnLeaks وهو يعتبر مصدر موثوق في أخبار سامسونج تحديداً.

من خلال الصور يبدو أن الهاتف أطول قليلاً وبمساحة أعرض قليلاً من هاتف جالكسي S20 FE، وحسب التسريبات فهو يحتوي على شاشة قياس 6.4 بوصة بدلاً من 6.2 بوصة. ومن المفترض أن يكون نتوء الكاميرا متصلاً بالغطاء الخلفي بدلاً من الإطار المعدني للهاتف.

يبدو أنه سيكون هناك العديد من خيارات الألوان، والتي تشتمل على الأبيض والأزرق والبنفسجي والرمادي.

مواصفات الكاميرا والبطارية



ذكرت التسريبات إلى احتواء الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل مع مستوى تقريب بصري x3، جنباً إلى جنب مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

أما من حيث عمر البطارية، فتشير التسريبات إلى احتواء الهاتف على بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير، وهذا يعني أنه أكبر من حيث سعة البطارية مقارنة بهاتف جالكسي S21 القياسي.

أيضاً من المحتمل أن يدعم الهاتف الشحن بسرعة 45 واط بدلاً من 25 واط. لسنا متأكدين من صحة هذا الخبر، ولكن إن صدقت، فهذا يعني أنه حتى أسرع من جالكسي S21 Ultra في الشحن. ومن المحتمل أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي أيضاً.

ولكن لن يتم بيع الهاتف بشاحن مُرفق في العلبة. حيث تم تسريب دليل مستخدم لهاتف جالكسي S21 FE تمت الإشارة بداخلة على أن الشاحن يباع بشكل منفصل. وهذا الدليل ذكر الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي أيضاً.

المواصفات والمزايا الرئيسية في جالكسي S21 FE



وفقاً للتسريبات، فقد يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت ويعمل بنظام أندرويد 11. بعض التسريبات الأخرى تشير إلى احتواء الهاتف على 8 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع وجود فتحة لبطاقات microSD.

بعض التسريبات الأخرى تشير إلى احتواء الهاتف على معالج Exynos 2100 بجانب 8 جيجابايت رام. لذا نعتقد أن الهاتف سيحتوي على شريحتي معالجة مختلفتين بناءً على مناطق والأسواق التي سيتم بيعه فيها. على كل حال أي شريحة منهما هي كفيلة بتأدية أكثر المهام تعقيداً على الهواتف الذكية بسهولة شديدة.