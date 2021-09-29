مشاكل في لمس الشاشة في هواتف الايفون – هل تحديث iOS 15 هو السبب؟

خلال الأيام الأخيرة ظهرت شكاوي عديدة من مستخدمي هواتف ايفون 13 بخصوص مشاكل في استجابة الشاشة للمس، أحياناً لا تستجيب الشاشة للمس بشكل مؤقت ومتطقع، وأحياناً يتطلب الأمر إعادة تشغيل الجهاز حتى يعود لوضعه الطبيعي.

في أحيان أخرى يضطر المستخدمون إلى الضغط على الشاشة بشكل عشوائي لإجبار النظام على الاستجابة لأوامر اللمس. المشكلة ظهرت بشكل واضح في هواتف ايفون 13 والسبب على الأرجح مشكلة ما في تحديث iOS 15.

لا تقتصر المشاكل على هواتف ايفون 13 فقط بل تشمل الإصدارات الأخرى الأقدم من الايفون بعد التحديث إلى iOS 15 بحسب ما جاء في شكاوى المستخدمين على منتدى ابل للدعم الفني ومنتدى التواصل الاجتماعي Reddit و تويتر وغيرها.

هناك أيضاً مشاكل أخرى متعلقة بالشاشة واستجابتها لأوامر اللمس مثل تعطل خاصية النقر المزدوج لفتح الشاشة Tap to Wake.

منذ إطلاق تحديث iOS 15 وهناك العديد من المشاكل التي ظهرت بالتزامن معه وتشمل مشاكل أمنية وعدم استقرار بعض التطبيقات وارتفاع حرارة بعض الأجهزة. (الجزء الأول / الجزء الثاني).

خلال الأيام المقبلة سوف تطلق ابل تحديث فرعي لاستهداف تلك المشكلات. إذا كان جهازك يعاني منها فلا داعي للذعر والقلق والتعجيل بالذهاب إلى أحد مراكز الصيانة بل يفضل الانتظار حتى تقوم ابل بإطلاق تحديثات فرعية لنظام iOS 15 لإصلاح تلك المشاكل.

ابل الآن على علم بكل تلك المشاكل، ومن المتوقع إطلاق التحديثات الفرعية خلال الأيام القليلة المقبلة.