نوكيا تحدد 6 أكتوبر موعداً لحدث الإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة من بينها هاتف Nokia G50 5G

أعلنت اليوم مجموعة HMD Global وهي الشركة الأم لشركة نوكيا عن استعدادها للإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة يوم السادس من أكتوبر القادم. ومن المتوقع أن نشهد على وجود جهاز لوحي جديد من شركة نوكيا هذا العام. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك بعض هواتف الفئة الاقتصادية والمتوسطة الداعمة لاتصال 5G.

حيث نشرت صفحة الشركة على تويتر منشور تحت شعار “عائلتنا مستمرة في النمو” وصورة تعرض فيها الإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة والهواتف، وبجانبها صندوق كبير وهو ما نتوقع له بأن يكون أول جهاز لوحي للشركة منذ عام 2015.

خلال الأشهر الماضية كنا قد سمعنا عن أن شركة HMD Global تتجهز للإعلان عن حاسوب لوحي يحمل علامة نوكيا التجارية، ومن المحتمل أن يكون باسم Nokia T20 ويحتوي على شاشة قياسها 10.36 بوصة وذاكرة وصول عشوائي حجمها 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت.

طرحت شركة نوكيا أول جهاز لوحي لها في عام 2015، وهو جهاز N1، وبهذا الشكل سيكون جهاز Nokia T20 ثاني تابلت للشركة بعد أن أصبحت تحت لواء الشركة الأم HMD Global.

في نفس الوقت نتوقع أن شركة نوكيا تضع كامل تركيزها على الهواتف ميسورة التكلفة، ولذلك نعتقد أنها ستعلن عن بعض هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية خلال الحدث.

من خلال التسريبات فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Nokia G50 5G وهو هاتف من الفئة المتوسطة قد يحتوي على شاشة قياسها 6.82 بوصة.

في أغسطس الماضي كنا قد علمنا أن HMD Global تتجهز للإعلان عن كل من Nokia X100 و Nokia G300 وهي هواتف أعلى من الفئة المتوسطة مباشرةً.

تم رصد هاتف Nokia X50 في بعض المصادر بكونه يحتوي على كاميرا خماسية بمستشعر رئيسي دقته 108 ميجابيكسل ومن المحتمل أن يكون خليفه لهاتف Nokia 8.3 5G ومن المتوقع أيضاً أن يأتي بشاشة 6.5 بوصة بلوحة عرض +QHD ومعدل تحديث عالي سرعته 120Hz.

هذا هو كل ما نعرفه حتى الآن عن أجهزة نوكيا المتوقع رؤيتها خلال الحدث يوم 6 أكتوبر، فهل أنتم متحمسون مثلنا لرؤية ما هو جديد من نوكيا؟