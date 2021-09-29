جيمس بوند الجديد.. من نجاح السينما إلى أضواء المسرح

حسم “دانيال كريج” خطوته المقبلة بعد آخر مشاركة له في سلسلة أفلام العميل السري البريطاني جيمس بوند، حيث نقلت رويترز عن منتجين قولهم -الأربعاء- إن النجم “كريج” سيُقدم شخصية “ماكبث” الجنرال القاتل الطموح على مسارح “برودواي” في نيويورك، العام المقبل بعدما قدّم شخصية بوند للمرة الخامسة في فيلمه الجديد “لا وقت للموت”، الذي شهد يوم أمس الثلاثاء، العرض العالمي الأول له في لندن.

ستلعب الممثلة البريطانية “روث نيغا” دور “ليدي ماكبث”، وسيبدأ العرض في 29 مارس 2022 لفترة محدودة تستمر 15 أسبوعا.

ويُعد كريج -البالغ من العمر 53 عاماً ممثلا مسرحيا مخضرما قدّم مسرحية “بيترايال” أو”خيانة” في برودواي عام 2013، كما قدّم أعمالا مسرحية عديدة في لندن.

يشار إلى أن عشرات المسارح في برودواي قد فتحت أبوابها في سبتمبر الجاري، وعادت العروض المسرحية والمسرحيات الغنائية بعد إغلاق لم يسبق له مثيل دام 18 شهرا، بسبب جائحة كورونا.

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