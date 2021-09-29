صينيون يحتجون على قتل قطط مصابة بكورونا

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن ثلاث قطط أليفة ثبتت إصابتها بكوفيد-19 قُتلت في مدينة هاربين في شمال شرق الصين.

وذكرت صحيفة بكين نيوز أن الهيئة المحلية لمكافحة المرض قتلت القطط الثلاث على سبيل الرحمة، على الرغم من اعتراض صاحبتها، بعد أن أظهر الفحص إصابتها بفيروس كورونا.

وقال عامل في المجال الاجتماعي لبكين نيوز شارحا لماذا قُتلت القطط: “يبدو على الأرجح أمه لا يوجد علاج طبي مهني للحيوانات المصابة بفيروس كورونا المستجد”. وأضاف أن القطط كانت ستستمر في ترك مخلفات تحتوي على الفيروس في الحجرة.

وأثار الخبر حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون مبالغة مفرطة في الجهود المحلية لاحتواء فيروس كورونا، خاصة بعد أن أثبت العلماء عدم وجود دليل على أن الحيوانات الأليفة تلعب دورا رئيسيا في نقل المرض للبشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية