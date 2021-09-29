جديد “أمازون” .. روبوت منزلي ومساعد صوتي لمنتجعات “ديزني”

أعلنت شركة أمازون عن انتاج روبوت منزلي بحجم وهيئة تشبه الكلب أطلقت عليه اسم “أسترو” وعن اتفاق مع شركة والت ديزني لدمج التكنولوجيا الخاصة بها للتحكم بالصوت في فنادق المنتجعات، في إطار مساعي أمازون الحثيثة لجعل مساعدها الافتراضي “أليكسا” يشغل حيزا أكبر من حياة المستهلكين- وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وصمم الروبوت المنزلي للاضطلاع بمهام عدة ، منها مراقبة المنازل وإعداد الواجبات الروتينية والتذكير بالمواعيد، كما يمكنه أيضا عزف الموسيقى وتقديم العروض التلفزيونية أثناء تنقله بالمنزل.

وقالت الشركة أن الجهاز، ذو العيون الرقمية التي تظهر على شاشة دوارة مثبتة على عجلات، يتوفر بسعر أولي خاص يبلغ 999.99 دولار وسعر عادي يبلغ 1449.99 دولار.. ومن بين الإصدارات في أحدث تشكيلة لها، منظم حرارة “ترموستات” ذكي وشاشة عرض ذكية وسوار جديد لتتبع الحالة الصحية أطلقت عليه اسم “هالو فيو”.

وقدمت الشركة ضمن محاولاتها لاجتذاب الجيل القادم من العملاء، وهم الأطفال، الأداة “أمازون غلو” لممارسة الألعاب أو القراءة أو الرسم أثناء مكالمة الفيديو.

وستطلق أمازون في إطار شراكتها مع ديزني، مساعداً صوتياً يعمل بنظامها “أليكسا” في فنادق ديزني الترفيهية، إلى جانب ميزة مدفوعة تتيح للعملاء التفاعل مع شخصيات ديزني في المنزل.. ومن المتوقع إطلاق هذه الخاصية في العام المقبل 2022 وتتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات ديزني من خلال الأمر الصوتي “مرحبا ديزني”.

تطلق أمازون عددا من الأدوات الجديدة كل عام، بما في ذلك النظارات الشمسية المزودة بنظام التحكم بالصوت وطائرة مسيرة في المنزل، والتي لم تتحول إلى بضاعة رائجة بعد.. ولا تشكل الأجهزة سوى جزء بسيطً من إجمالي مبيعات أمازون.

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