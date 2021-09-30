“هنا عاشت ديانا”.. عنوان محفل لندني لتكريم الأميرة الراحلة

حظيت الأميرة الراحلة ديانا على تكريم جديد ، حيث أُزيح الستار -الأربعاء-عن لافتة زرقاء عند شقة عاشت فيها في غرب العاصمة البريطانية لندن قبل خطبتها لوريث العرش الأمير تشارلز- وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

أقامت ديانا في الشقة بين عامي 1979 و1981 في بناية قرب “كينغز رود” في “تشيلسي”.. وكانت الأميرة ديانا، التي توفيت عن 36 عاماً في حادث سيارة في باريس 1997، تتشارك تلك الشقة مع 3 من صديقاتها، من بينهن “فيرجينيا كلارك” التي شاركت في إزاحة الستار عن اللافتة في مراسم حفل الأربعاء.. وقالت: “إن تلك الأيام كانت سعيدة لنا جميعا وكانت الشقة تضج بالضحك على الدوام و أصبحت ديانا بعد ذلك تمثل الكثير للعديد من الناس.. من الرائع أن يتم تذكر إرثها بهذه الطريقة”

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