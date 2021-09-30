هواتف ايفون 13 و ايفون 13 برو – هل تحسنت سرعة الشحن؟

بدأ الآن إطلاق سلسلة ايفون 13 في دول شتى حول العالم ومازال الإطلاق مستمراً، وما زال المشترون يعبثون بأجهزتهم ويكتشفون مزاياها الجديدة ويعطونا انطباعاتهم وآرائهم. هذه المرة تم اختبار سرعة الشحن في الإصدارات الجديدة.

هاتف ايفون 13 برو ماكس

تم اختبار سرعة شحن هاتف ايفون 13 برو ماكس باستخدام شاحن بقوة 30 وات ليتضح أن قوة الشحن القصوى في الهاتف تصل إلى 27 وات لمدة نصف ساعة، ثم تقل إلى 26 وات، وبعدها تقل أكثر كلما اقتربت نسبة الشحن من 100%.

عند شحن هاتف ايفون 13 برو ماكس بشاحن بقوة 30 وات تصل نسبة الشحن إلى 57% في أول 30 دقيقة، بينما تستغرق عملية الشحن كاملة من 0% حتى 100% نحو 86 دقيقة تقريباً علماً بأن سعة البطارية فيه هي 4,373 ملي أمبير.

ايفون 13 / 13 برو

تم شحن هاتف ايفون 13 مرة بشاحن بقوة 30 ملي أمبير ووصلت قوة الشحن القصوى إلى 21 ملي أمبير ، ومرة أخرى بشاحن 20 ملي أمبير لتصل قوة الشحن القصوى إلى 19 ملي أمبير.

تلك الفوارق البسيطة لم تؤثر على سرعة الشحن عبر كلا الشاحنين، في النهاية استغرقت عملية الشحن الكاملة من 0% حتى 100% نحو 89 دقيقة منها نحو 60% في أول 30 دقيقة شحن.

ايفون 13 ميني

استغرق شحن هاتف ايفون 13 ميني هو الآخر نحو 87 دقيقة في دورة الشحن الكاملة، ولا تختلف الأرقام هنا عن بقية الهواتف الأخرى علماً بأنه كان يتم شحنه بشاحن 20 وات ووصلت سرعة الشحن القصوى به إلى 15 وات فقط علماً بأن سعة بطاريته تبلغ 2,438 ملي أمبير فقط.

ماذا نستنتج من ذلك؟

نرى أن ابل لم تضف تحسناً واضحاً على سرعة شحن هواتف ايفون 13 مقارنة بالإصدار السابق، حيث تستغرق عملية الشحن الكاملة ساعة ونصف تقريباً على كافة الإصدارات، وتلك عموماً أرقام أقل من المنافسين الذين باتوا يقدمون سرعات شحن أكبر.

لا يوجد شاحن في علبة شراء هواتف ايفون 13 لذا فإن الشاحن بقوة 30 وات هو الأفضل لهاتف ايفون 13 برو ماكس، بينما شاحن 20 وات هو المناسب لبقية الإصدارات الأخرى (يمكن أصلاً شحن ايفون 13 ميني حتى بشاحن 18 وات بدون اختلاف يذكر) استناداً لما سبق ذكره في المقال.

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