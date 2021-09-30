تسريبات – هاتف جالكسي S22 بسعة بطارية أصغر من جالكسي S21 بفارق 300 ميللي أمبير

حتى الآن لسنا متأكدين من إمكانية إطلاق هاتف جالكسي S21 FE هذا العام، ولكن في جميع الأحوال يتطلع الجميع الآن لسلسلة جالكسي S22.

وعلى الرغم من أننا لا زلنا بعيدين عن موعد الإعلان الرسمي لهواتف الجيل الجديد من سلسلة S، إلا أن العديد من التسريبات على مدار الأسابيع الماضية كانت كافية لإعطائنا مزيداً من التفاصيل الهامة عنها. واليوم لدينا معلومات مؤكدة حول سعة البطارية التي تعتبر نقطة جدل حاسمة في هواتف سلسلة S التالية.

بعض التقارير أفادت أنه من المتوقع أن يحتوي هاتف جالكسي S22 على بطاريتها تبلغ سعتها 3590 ميللي أمبير فقط. حيث قامت وكالة اعتماد الشهادات في كوريا الجنوبية باعتماد حزمة بطارية تبلغ سعتها 3950 ميللي أمبير وبطارية أخرى تبلغ سعتها 3700 ميللي أمبير.

وبالتالي نعتقد أن الهاتف القياسي من سلسلة جالكسي S22 هو صاحب البطارية التي تبلغ سعتها 3700 ميللي أمبير، مما يعني أنه أقل في الساعة بنسبة 300 ميللي أمبير مقارنة بهاتف جالكسي S21 القياسي.

من الممكن أن تكون شركة سامسونج قادرة على تعويض هذه السعة المفقودة من خلال تحسين كفاءة عمل شاشتها OLED ومعالجها المتطور الحديث Exynos 2200. بالإضافة إلى ذلك فكانت قد آتتنا بعض التفاصيل التي تشير إلى احتواء الهاتف على شاشة قياسها 6.06 بوصة وهي أصغر في المساحة من شاشة جالكسي S21 بفارق 1.4 بوصة تقريباً.

نعتقد أن هذه العوامل سيكون لديها تأثير كبير على تحسين كفاءة عمر البطارية في هاتف جالكسي S21. ولكن من المحتمل أيضاً أن يدعم الهاتف سرعات شحن عالية بقوة 45 واط من أجل تعويض الخسارة في سعة البطارية ولكي تتمكن من شحن الهاتف في فترات زمنية أسرع.

المشكلة في الأمر هو ظهور العديد من التسريبات على مدار الأسابيع القليلة الماضية التي كانت تؤكد على دعم كل من جالكسي S21 وجالكسي S21 Plus لسرعة الشحن بقوة 25 واط فقط، بينما هاتف جالكسي S22 Ultra هو الوحيد الذي سيكون داعماً لسرعة الشحن بقوة 45 واط.

من المتوقع أيضاً أن يحتوي الهاتف على إحدى شرائح المعالجة Snapdragon 898 أو Exynos 2200، جنباً إلى جنب مع ذاكرة رامات بحجم 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بمساحة 512 جيجابايت. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ويمكنك توقع مستشعر لبصمات الأصابع في الشاشة مع الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي.