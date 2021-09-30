كيف تتحقق مما إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع أم لا؟

في الوقت الحالي جميع الهواتف الذكية أصبحت تدعم تقنيات الشحن السريع، وبالأخص هواتف الفئة العليا “الفلاج شيب”. ولكن حتى هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية أصبحت تدعم تقنيات الشحن السريع – حتى وإن كانت بسرعات متواضعة مقارنة بسرعات شحن الهواتف الرائدة.

ومع ذلك هناك التباس بين عدد كبير من المستخدمين حول ما إذا كانت هواتفهم تدعم تقنية الشحن السريع أم لا وما هو معيار الشحن المستخدم وما هي قوته. حسناً، إذا كنت من بين هؤلاء فهذه المقالة من أجلك، وسوف نطرح لك من خلالها ثلاثة طرق مختلفة تتيح لك القدرة على معرفة مما إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع أم لا.

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الطريقة الأولى: من خلال مواصفات الهاتف على صفحته الرسمية

أسهل طريقة للتحقق مما إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع هي التوجه إلى صفحة الهاتف الرسمية على موقع الشركة المصنعة للهاتف وفحص مواصفات البطارية. من خلال مواصفات البطارية سترى كلمة “الشحن السريع” أو باللغة الإنجليزية “Fast Charging”، وبجانبها قوة الشحن سواء كانت 18 واط أو 25 واط أو 33 واط أو 65 واط وما إلى ذلك.

في نفس الوقت يمكنك التحقق من علبة الهاتف إذا كنت لا زلت تحتفظ بها. في بعض الحالات يمكنك التحقق من خلال قراءة المواصفات المطبوعة على الشاحن. ولكن هذه الطريقة ليست هي المثالية دائماً، خاصة وأن هناك بعض الشركات التي تقوم بإرفاق شاحن أقل قوة من قوة الشحن التي يمكن للهاتف دعمها.

إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع ولكن الشركة المصنعة لم تُدرج شاحناً سريعاً في العلبة لتقليل التكاليف، فيمكنك التحقق من معيار الشحن والقوة الكهربائية في نفس صفحة الهاتف الرسمية، وبعدها يمكنك شراء شاحن يدعم هذه المواصفات للاستفادة من أقصى سرعة شحن مدعومة من الهاتف. ولكن توخي الحذر عند شراء شواحن الطرف الثالث.

الطريقة الثانية: ابحث عن شعار الشحن السريع

إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع، فسوف تلاحظ ظهور كلمة “الشحن السريع” عندما تقوم بتوصيل الهاتف بالشاحن الأصلي الخاص به. فقط ابحث عن كلمة “Rapid Charge” أو “Super Charging” أو “Fast Charging” أو “Charging Rapidly” وما إلى ذلك على شاشة قفل الهاتف – تختلف الكلمة المستخدمة على حسب نوع الهاتف والشركة المصنعة.

في الغالب جميع الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات الشحن السريع توفر صورة أو رسومات متحركة على الشاشة عندما يتم توصيلها بالشاحن.

الطريقة الثالثة: من خلال تطبيق Ampere

أما إذا كان هاتفك لا يعرض أي رسومات أو كلمات دلالية توضح ما هي سرعة الشحن الحقيقية التي يمكنه الوصول إليها، فيمكنك الاعتماد على تطبيق Ampere المجاني على متجر جوجل بلاي لقياس سرعة الشحن. ستضطر على عمل عملية حسابية صغيرة وبسيطة جداً لقياس سرعة الشحن، وهي من خلال ضرب قيمة الفولت في قيمة الأمبير والنتيجة هي سرعة الشحن الحقيقية. سنحاول توضيح الأمر أمامكم من خلال مثال بسيط.

بالمقام الأول حاول أن تقوم باستخدام هذه التجربة عندما تستنزف البطارية شحنتها بالكامل، أي عندما تصل البطارية إلى 10% أو 20%، لأن سرعات الشحن القصوى تهبط افتراضياً بمجرد وصول نسبة البطارية حتى 50%. الآن، قم بضرب الميللي أمبير في قيمة الفولت وسوف تحصل على نتيجة سرعة الشحن بالواط.

فإذا نظرنا إلى المثال السابق سنجد أن 3300 ميللي أمبير تعني 3.3A وقيمة الفولت 4V، أي أن الهاتف يشحن الآن بسرعة 15 واط تقريباً. أما بالنسبة للمثال الأخر فستجد أيضاً سرعة الشحن قريبة من 15 واط. كل ما هو أعلى من 10 واط في الوقت الحالي يعتبر شحناً سريعاً.