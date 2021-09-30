النقاد يُشيدون بالأداء “القويّ والمؤثر” لـدانيال كريج في فيلمه الأخير

أشاد النقاد بفيلم جيمس بوند الجديد “لا وقت للموت” بعد تأخُر عرضه 18 شهراً عن الموعد الأصلي؛ بسبب جائحة كوفيد-19 .

الفيلم، الذي يعدّ الخامس والأخير الذي يلعب بطولته دانيال كريج من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني الشهير جيمس بوند، والتي بدأت بفيلم “كازينو رويال” عام 2006؛ حصد إعجاب عددٍ من النقاد، الذين أشادوا بالأداء القوي والمؤثر لكريج، مؤكدين أنه يستحق الانتظار.

يُشار إلى أن العرض الأول للفيلم كان في لندن، الثلاثاء، وحضره نجوم الفيلم وشخصيات من الأسرة البريطانية المالكة، بعد أن تأجّل عرضه ثلاث مرات عن موعده المقرر في أبريل 2020، وتبلغ تكلفة إنتاجه نحو 200 مليون دولار.

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