يوتيوب يحذف قنوات “آر تي” الروسية

حذفت منصة يوتيوب، التابعة لشركة ألفابت، قنوات “آر تي” الروسية المدعومة من الدولة والناطقة بالألمانية؛ قائلةً إنها انتهكت سياسة المعلومات المضللة الخاصة بـ”كورونا”.

وقال متحدث باسم يوتيوب: “التطبيق لديه دوماً إرشاداتٌ مجتمعيةٌ واضحةٌ تحدّد ما هو مسموحٌ به على المنصة”.

وقد وُقّعت في البداية مخالفةٌ على قناة ” آر تي” باللغة الألمانية لتحميلها محتوى ينتهك سياسة التضليل بشأن “كورونا” على يوتيوب، مما أدى إلى تعليق حقوق النشر على المنصة لمدة أسبوع.

وقال يوتيوب إنه خلال فترة التعليق حاولت المحطة الروسية استخدام قناة أخرى للتحايل على الحظر المفروض على التحميل.

وأضاف المتحدث: “نتيجة لذلك ، تم حذف القناتيْن لخرقهما شروط خدمة يوتيوب”.

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