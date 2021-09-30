أمر قضائي بالقبض على ألمانية شاركت في جرائم النازيين

أصدرت محكمة ألمانية أمراً باعتقال الألمانية “إرمغارد إف”، بتهمة اشتراكها في جرائم قتل عرقية لأكثر من 11 ألف ضحية.

وتبلغ “إرمغارد” من العمر 96 عاماً، وتقول المحكمة إنها كانت تعمل كاتبة في أحد المعسكرات البولندية بين عامي 1943 و1945، وهو معسكر “شتوتهوف” الذي كان تحت سيطرة القوات النازية.

وقالت “فريدريكا ميلهوفر”، المتحدثة باسم محكمة ولاية شلزفيغ – هولشتاين، أن “إرمغارد” غادرت بيتها في “كفيكبورن” شمال ألمانيا إلى وجهة غير معروفة، واختفت بعد أن استقلت سيارة أجرة متجهة نحو محطة أنفاق “نوردرشتيت”.

يذكر أن أكثر من 65 ألف شخص قد قُتلوا في معسكر “شتوتهوف”، حسب الهيئة المركزية للتحقيق في جرائم النازية.

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