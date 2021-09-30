نفاد دمى شبيهة بـ”ميركل” قبيل رحيلها عن المستشارية

نفدت دمى على شكل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، صنعتها شركة ألمانية لصنع الألعاب، قبل أن تُغادر “ميركل” من منصبها.

وقال مدير شركة هيرمان تويز، مارتن هيرمان، التي تديرها عائلته منذ عام 1920 والتي صنعت هذه الدمى إن الزبائن يحبونها، مشيرًا إلى أنه لدى الشركة قائمة انتظار طويلة جدًا بعد بيعهم الدفعة الأولى من الدمى البالغ عددها 500 دمية، في غضون أيام قليلة .

وأضاف “هيرمان” أن الدمى صُنعت بمدينة كوبورج في ولاية بافاريا بشمال ألمانيا، وأن تصنيع الواحدة يَستغرق أربع ساعات، فيما يصل سعر الواحدة منها إلى 180 يورو، وهو سعر يُعادل الوقت اللازم لصنع الدمى التي تقتبس طريقة “ميركل” في الملبس وتصفيف الشعر.

وتتخذ الدمى يدوية الصنع وضعية “ميركل” الشهيرة في الوقوف، حيث تحرص المستشارة على أن تلامس أطراف أصابعها بعضها البعض؛ لترمز بذلك إلى قيادتها الهادئة.

يُشار إلى أن أنجيلا ميركل التي تتولى السلطة منذ عام 2005 لم تترشّح للفوز بفترة أخرى في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وتعتزم ترك المنصب بمجرد تولي الحكومة الجديدة السلطة، وقد يستغرق هذا الأمر أسابيع أو شهورًا في ضوء المحادثات المضنية لتشكيل ائتلاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية