لماذا لا يقوم المستخدمون بالتحديث إلى iOS 15 ؟

تحديث iOS 15 تم إطلاقه منذ أيام ومنذ ذلك الحين وبدأ المستخدمون في تنزيله وتثبيته على أجهزتهم. التحديث صدر يوم 20 سبتمبر الماضي وقد بلغت نسبة تحميل التحديث نحو 20% فقط.

هذه الإحصائية نشرتها شركة Mixpanel المتخصصة في بيانات وإحصائيات سوق الأجهزة المحمولة، وتعتمد الإحصائية على زيارات مواقع الإنترنت التي بدروها تتعرف على أنظمة التشغيل المثبتة على أجهزة الزوار، لذا فهي إحصائية غير رسمية.

مقارنة بتحديث iOS 14 وتحديثات أخرى سابقة، يبدو معدل تبني تحديث iOS 15 أقل من المعهود وهذا يمكن إرجاعه إلى عدد من الأسباب المنطقية:

إتاحة ابل خيار تحميل التحديثات الأمنية المستقبلية فقط دون الحاجة إلى تنزيل iOS 15 والتحديثات الأخرى غير الأمنية.

قيام ابل بتأخير توفير بعض المزايا مثل ميزة مشاركة الشاشة SharePlay في فيس تايم.

قيام المستخدمين الذين قاموا بالتحديث بالإبلاغ عن عدة مشاكل بعد تثبيت التحديث.

التخوف من عدم استقرار التطبيقات والنظام بعد التحديث.

كل هذه الأسباب وأكثر عززتها الشكاوى المتكررة من قبل أولئك الذين قاموا بالتحديث ومن ذلك شكاوى متعلقة بمشاكل في استجابة الشاشة للمس وعدم استقرار “تهنيج” تطبيقات مثل واتس اب و فيس تايم.

هذا بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى الأكثر إزعاجاً مثل نفاذ البطارية بشكل سريع على بعض الأجهزة، وسخونة غير مبررة أحياناً سواء عند الاستخدام العادي أو عند الشحن.

بعض الباحثين الأمنين ابلغوا عن مشاكل أمنية ابلغوا ابل بخصوصها لكنها لم تقم بحلها منها مشكلات تتيح للمخترقين الوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين.

من المتوقع أن تدارك ابل كل تلك الأخطاء والمشاكل مع التحديثات الفرعية اللاحقة على مدار الأيام والأسابيع المقبلة.