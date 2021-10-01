سامسونج جالكسي S22 – مساحة الشاشة أصغر، وسعة البطارية أقل من جالكسي S21

بناءً على أحدث التسريبات فمن المتوقع أن تكون مساحة الشاشة أصغر وسعة البطارية أقل في هاتف سامسونج جالكسي S22 مقارنة بهاتف العام الحالي سامسونج جالكسي S21.

حيث أشار المُسرب الشهير Ice Universe في تغريدة جديدة له على تويتر إلى أن شاشة هاتف سامسونج جالكسي S22 قياسها 6.06 بوصة، وهذا يعني أنها أصغر في مساحة الإنش من هاتف جالكسي S21 الذي يحتوي على شاشة قياسها 6.2 بوصة – هذه يعني فرق 1.4 بوصة تقريباً.

قد يكون الأمر مفاجئاً لبعض المستخدمين، خاصة أن محاولات شركة أبل لتقليص أحجام الشاشة مع هاتف iPhone 12 Mini لم تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب أو بالشكل الذي كانت تتوقعه شركة أبل من حيث عائدات الأرباح.

ويؤكد المُسرب في تغريدته أن هاتف جالكسي S22 يحتوي على بطارية أصغر بكثير من جالكسي S21، حيث من المحتمل أن يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 3700 ميللي أمبير فقط – مقارنة بهاتف جالكسي S21 الذي احتوى على بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، مما يعني أن هناك فرق 300 ميللي أمبير لصالح الهاتف الحالي.

يقول المُسرب أن هاتف جالكسي S22 سيكون أصغر هاتف رائد لدى شركة سامسونج منذ سنوات طويلة، بطول وعرض وسُمك أصغر قليلاً مقارنة بهاتف iPhone 13 Pro.

خلال الأيام الماضية كانت تظهر العديد من الشائعات المتعلقة بسعة البطارية في هاتف جالكسي S22، حيث تداولت جميع المصادر التقنية بمعلومات تفيد بأن الهاتف يحتوي على بطارية بسعة 3700 أو 3800 ميللي أمبير. ولكن Ice Universe يؤكد في تغريدته الأخيرة أن السعة بمعدل 3700 ميللي أمبير فقط.

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جدير بالذكر أن هناك بعض هواتف الفئة الرائدة التي لا تحتوي على شاشة أكبر من 6 بوصة، مثل هاتف Google Pixel 5. ولكن في حالة كنت تحتاج إلى شاشة ذات قياس أكبر، فبالتأكيد ستكون هناك طرازات Galaxy S22 Plus و Galaxy S22 Ultra.

على كل حال هذه المواصفات ليست بالأمر الهام، وإنما الجودة وتجربة الاستخدام هي الشيء الأكثر أهمية في النهاية بالنسبة للمستهلك.