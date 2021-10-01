بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووفياته ‏استمر في الانخفاض الأسبوع الماضي، بما يقدر بنحو 3.3 ملايين إصابة جديدة، وحوالي ‏‏55000 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضا بنسبة 10 بالمائة في كليهما‎.‎

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها المنتظم للجائحة الصادر، الثلاثاء، أن أكبر ‏انخفاض في الاصابات الجديدة شوهد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأميركتين‎.‎

وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير في الحالات منتصف سبتمبر بـ 4 ملايين إصابة ‏جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي ‏انخفضت فيها اصابات كوفيد-19‏‎.‎

وقالت إن جميع المناطق سجلت انخفاضا في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، ‏حيث كان عدد الوفيات مماثلا للأسبوع السابق، وأفريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنحو 5 بالمائة‎.‎

في آسيا، انخفض عدد الوفيات بنحو الربع. وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه من احتمال ‏حدوث المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة ‏الأرضية.

ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء حيث يقضي الناس وقتا أطول في ‏الأماكن المغلقة. يتم أيضا تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العديد من البلدان التي لديها مستوى ‏مرتفع نسبيا من التطعيم.‏