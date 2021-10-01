مروان خوري يطلق أغنية ” أنتِ كما أنتِ “

أطلق الفنان اللبناني مروان خوري أغنيته الجديدة “أنتِ كما أنتِ”، على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشّاق النجم اللبناني، وحصدت أكثر من 264 ألف مشاهد منذ طرحها على يوتيوب يوم 27 سبتمبر الماضي، وساهمت في جعل الفنان اللبناني ترند على يوتيوب.

وأغنية “أنتِ كما أنتِ” من كلمات مروان خوري، وألحان سلامة خلفان، وتوزيع إليكساندر ميساكينان، وميكساج وماستر داني خوري.

وكان النجم اللبناني قد حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية بأغنية “مهلاً على قلبي” التي كتبها ولحنها بنفسه، في حين تولى داني خوري عملية الميكساج والتوزيع.

يذكر أن مروان خوري ظهر مؤخراً في الموسم الثالث من برنامج طرب رفقة كلٍّ من الفنان فارس كرم، والفنانة الشابة شهد برمدا.

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