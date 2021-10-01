سبب غريب يدفع هندي لتطليق زوجته

أقدّم رجل من ولاية أتر برديش الهندية على تطليق زوجته لسببٍ غريبٍ وغير مألوف، وهو عدم استحمامها بشكلٍ يومي.

من جانبها، رفضت الزوجة، التي لم تكشف هويتها، قرار زوجها، وتقدمت بشكوى أمام هيئة حماية المرأة.

وعبّرت الزوجة عن رغبتها في العودة إلى زوجها من أجل رعاية ابنها، البالغ من العمر عاماً واحداً فقط، مؤكدةً، في الوقت ذاته، عدم اقتناعها بالسبب الذي دفع زوجها لتطليقها.

من جهة أخرى، تسعى هيئة الإصلاح بين الزوجين في الولاية إلى إعادة المياه لمجراها بين الزوجين، خاصةً أن سبب الطلاق غير مألوف ولا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.

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