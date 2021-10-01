راشد الماجد يقترب من مليونيْ مشاهدة بأغنية “عظيم إحساسي”

حققت أغنية “عظيم إحساسي”، التي أطلقها النجم راشد الماجد، قبل يومين، نجاحاً كبيراً، حيث اقتربت من حاجز مليونيْ مشاهدة.

وتفاعل عشاق راشد الماجد، بشكل كبير، مع الأغنية التي طرحها من خلال منشور على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام.

وتعاون راشد الماجد في الأغنية، التي تعبّر عن الحب الشديد والغزل بالمحبوب، مع الشاعر أنور المشيري، والملحن أحمد الهرمي، والموزع زيد نديم.

وكان الفنان الملقّب بـ”سندباد الأغنية العربية”، قد طرح، قبل شهرين، أغنية “تلمست لك عذر”، والتي حصدت أكثر من 13 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأغنية “يا الواثق” التي صدرت قبل شهر وحققت أكثر من مليونيْ مشاهدة.

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