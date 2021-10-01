تحديث iOS 15 – هذه المزايا الغير موجودة سوف تتوفر لاحقاً!

تحديث iOS 15 بدأ إطلاقه منذ يوم 20 سبتمبر، ومع ذلك الإطلاق الرسمي لم توفر ابل كل المزايا التي أعلنت عنها قبل ذلك وقررت تأجيل توفير بعض المزايا الأخرى إلى وقت لاحق.

أبرز مزايا iOS 15 التي ستتوفر لاحقاً

ميزة مشاركة الشاشة SharePlay

واحدة من المزايا الجديدة المهمة في فيس تايم وكانت متاحة طوال الفترة التجريبية هي ميزة مشاركة الشاشة SharePlay لكن كانت بها بعض الأخطاء لذا قررت ابل تأجيل إطلاقها.

ميزة مشاركة الشاشة SharePlay في فيس تايم تتيح للمستخدمين مشاركة محتوى الشاشة مع بعضهم البعض والاستماع للموسيقى ومشاهدة الأفلام سوياً أثناء المكالمات. ابل تختبر عودة الميزة من جديد مع تحديث iOS 15.1.

خاصية الإرث الرقمي

هي خاصية تتيح للمستخدم إعطاء الحق لأحد أفراد أسرته أو أي من أصدقائه في الوصول إلى بياناته وملفاته في حالة الوفاة لا قدر الله.

الآن، إذا توفي شخص مع جهاز مقفل سواء ايفون أو ايباد أو ماك فإنه من غير الممكن فتح هذا الجهاز. ابل كانت قد أعلنت عن ميزة الإرث الرقمي Digital Legacy لكنها لم توفرها حتى الآن ولا حتى في النسخ التجريبية.

ميزة تقرير الخصوصية

هي ميزة مفيدة تتيح للمستخدم معرفة التطبيقات التي تستخدم صلاحيات الوصول للكاميرا والمايكروفون والموقع وغير ذلك، كل هذا في تقرير واحد مجمع.

دعم سماعات AirPods في شبكة Find My

خاصية Find My سوف تدعم خاصية تحديد الموقع لسماعات ابل آيربودز AirPods Pro و AirPods Max لتتيح تحديد موقعها في حالة ضياعها، تلك الميزة لا زالت غير متاحة في iOS 15. ( مزايا سماعات AirPods في iOS 15 )