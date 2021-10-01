حبوب دوائية.. عقار جديد مضاد لفيروس كورونا

أعلنت شركة ميرك للصناعات الدوائية، أن العقار الطبي “مولونوفبيرافير” قد أثبت فاعلية في تقليل نسب الوفاة الحاصلة عند الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50%، إضافة إلى تقليل احتمالية الحاجة للعلاج بالمشفى للمصابين بالفيروس.

ويأتي دواء “مولونوفبيرافير” على شكل كبسولات يتم تناولها عن طريق الفم، وتهاجم تركيبته الشفرة الوراثية التي يحملها الفيروس، وتُسبب فيها بعض الأخطاء.

وتسعى الشركة للحصول على الترخيص الطارئ في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لطلب الترخيص اللازم في أوروبا وباقي دول العالم، ليشكّل”مولونوفبيرافير” بذلك انتصاراً علمياً في وجه كورونا، كأول حبوب دوائية مضادة للفيروس.

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